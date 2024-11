CATL má prototypy solid-state akumulátorů s 500 Wh/kg, výroba plánována od 2027

Dobře víme, že vývoj nových akumulátorů je během na velmi dlouhou trať. Poslední roky ale ukazují, že se vývoje zahájené v 10. letech konečně ukazují i v reálné podobě. Čínská společnost CATL už také nějakou dobu vyvíjí lithiové akumulátory typu solid-state, tedy s pevným elektrolytem. U nich se na škále TRL (tu navrhla NASA v roce 1974 jako stupnici zobrazující úroveň a fázi vývoje nové technologie) CATL v dubnu pohyboval na 4. úrovni z 9 (resp. 10, započítáme-li i fázi po ukončení vývoje, tedy velkosériovou výrobu).

zdroj: nature.com (NASA to rozděluje spíše na 3 bloky po 3 fázích, výzkum, vývoj, nasazení)

To znamená, že firma měla ve svých laboratořích už funkční prototypy. Nyní už zahájila výrobu v omezených testovacích sériích a baterie má ve formě většího prototypu (je tedy už na úrovni TRL 5). Její články totiž dosahují kapacity 20 Ah a dosahují velmi vysoké hustoty 500 Wh/kg. To je zhruba o 40 % více než dnešní nejlepší články (NIO má v některých svých vozech 360 Wh/kg), oproti běžnější produkci je to spíše 60+ %. Bohužel stále nedosahují dostatečné životnosti a nabíjecích rychlostí.

CATL se vydal "sírovou" cestou, mělo by tedy jít o akumulátory typu Li-S. Očekává se, že TRL 7 nebo 8 by mohlo být dosaženo v roce 2027, tedy by měly už existovat prototypy baterií pro EV, ověřování u výrobců elektromobilů a výroba v řádech GWh. Velkosériová výroba by mohla následovat nějaký ten rok poté, otázkou ale bude cena takových baterií.