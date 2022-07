CATL pracuje na akumulátorech LMFP a M3P s vyšší hustotou a nižší cenou

Typů lithiových akumulátorů existuje nepřeberné množství. Poslední dobou se mluvilo o nových bateriích z dílen společnosti CATL, typech LMFP a M3P. Původně se mělo za to, že jde o dva různé názvy pro totéž, ale poslední informace naznačují, že jde o různé typy akumulátorů. Pokud jde o LMFP, zde by mělo jít o "mix" známých typů LFP a NMC. Ty první využívají lithia, železa a fosfátů, jsou tedy levné a relativně ekologické (nevyžadují drahé kovy s kontroverzními způsoby těžby), mají vysokou životnost i odolnost proti požáru. Nevýhodou je nízká energetická hustota. Naproti tomu NMC využívají vedle lithia ještě nikl, mangan a kobalt, což sice výrazně zvyšuje hustotu, ale také cenu, nižší je i životnost a odolnost.



LMFP by měly překonávat hustotu akumulátorů LFP o 15-20 %, což by byla příjemná vzpruha. Ty jsou dnes někde kolem 170 Wh/kg, což by je mohlo dostat někam ke 195-205 Wh/kg a teoreticky by se mohly dostat na 230 Wh/kg. Připomeňme, že NMC se pohybují zpravidla někde kolem 250-275 Wh/kg, nicméně máme tu i články čínských firem, které tvrdí, že se dostaly na 300. Výhodou LMFP má být i to, že zvýšení hustoty nemá být za cenu zvýšení ceny, která by měla zůstat podobná.

Pak je zde také tajemstvím obestřená technologie M3P. Ta by měla obsahovat nějaké nové, ale prozatím blíže neurčené kovové materiály. O nich víme to, že by měly být levnější než NCM, ale dosahovat větší energetické hustoty než LFP. Mají mít vyšší napětí a lepší výkony při nižších teplotách. Bohužel nic vyloženě konkrétního zatím neznáme. CATL akorát plánuje, že tato technologie by měla mířit do EV s dojezdem přes 700 km (jistě dle velmi optimistických čínských norem), zatímco do kategorie přes 1000 km má být použita NCM/SI. Na novinky bychom ani neměli moc čekat a ve vozech by se měly objevit v příštím roce.