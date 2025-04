CATL představuje nové baterie Na-Ion se 175 Wh/kg i LFP s 1300kW nabíjením 12C

Čínská společnost CATL opět posouvá technologie akumulátorů mnohem dále a přibližuje elektromobilitu klasickým spalovacím vozům. Na její nedávné prezentaci ukázala tři nové generace akumulátorů a jde o pozoruhodné pokroky.

Začněme sodíkovými akumulátory Na-Ion. Nová generace se jmenuje Naxtra a existovat má ve dvou variantách. Pro nákladní vozy půjde o variantu Naxtra 24V, která nahrazuje klasické olověné startovací akumulátory. Li-Ion se pro tyto účely dodnes moc nepoužívají, protože jim obecně dost vadí nízké teploty. Olověné baterie jsou pro tyto účely vhodnější, ale hledá se pro ně náhrada. Tou by mohly být právě Na-Ion, které na rozdíl od Li-Ion nemají takové potíže s nízkými teplotami a jsou tedy vhodné i pro toto nasazení. Tyto baterie by měly bezproblémově pracovat v teplotách od -40 °C do +70 °C. Životnost startovacích baterií by měla být na 8 let a proti olověným akumulátorům CATL slibuje o 61 % nižší náklady.

Pokud jde o verzi pro osobní vozy, tak zde bylo dosaženo energetické hustoty 175 Wh/kg, což je na úrovni LFP baterií, takže už může sloužit jako jejich náhrada (dosud byla hustota o trochu nižší, ale i tak už použitelná). Vozům by měla nabídnout 500km dojezd a jejich životnost je více než 10 tisíc cyklů. Při 500km dojezdu je to životnost na zhruba 4,5 milionu km. Průměrné auto by tak měla přežít asi 20násobně (otázkou je stárnutí věkem). I při teplotě -40 °C by si měly zachovávat 90 % energie a při této teplotě by stále měly zvládat přijatelně rychlé nabíjení (mezi 30-80 % to bylo 37 minut). Výrobce prezentoval i bezpečnost těchto článků. Nechal je při 100% nabití rozmačkat, rozvrtat vrtákem i přeříznout cirkulárkou. Nedošlo k žádnému výbuchu nebo zahoření.

Dále tu máme novou generaci LFP akumulátorů Shenxing. To se dostáváme na opravdu extrémní 12C nabíjení (to ve špičce odpovídá nabití za 1/12 hodiny, tedy 5 minut). Špičkově tak testovací akumulátor zvládal 1300kW nabíjení a zhruba 2,5 km dojezdu za sekundu. Takového výkonu pochopitelně není možné dosahovat trvale, ale i tak zvládne nabít 520 km dojezdu za 5 minut (1,7 km dojezdu za sekundu). Podporuje i dost rychlé nabíjení při nízkých teplotách. Při -10 °C má zvládat nabití od 5 % do 80 % za 15 minut a špičkově i v těchto teplotách zvládat až 830kW nabíjení. Někteří by se mohli obávat, že půjde jen o oznámení špičkové technologie, která se ještě dlouho neobjeví v produkčních modelech, nicméně ještě letos by se v Číně mělo představit 67 různých vozů různých značek s tímto akumulátorem.

Nakonec je tu Freevoy Dual-Power, které kombinují dva segmenty, každý optimalizovaný na něco jiného. Mají tedy různé napětí, jinou strukturu i jiné řízení. Vzniká tu např. kombinace Naxtra-LFP, tedy kombinace Na-Ion pro lepší výkony za nízkých teplot i standardních LFP článků. Je zde také LFP-LFP se dvěma segmenty LFP článků, které by měly nabídnout 1000km dojezd v dlouhých sedanech s 3metrovým rozvorem. Dále tu jsou modely NCM-LFP a NCM-NCM, kde NCM zóna nabídne 12C nabíjení. Počítá se až se 180kWh akumulátory a 1500km dojezdem. Duální modely míří i do elektrických autobusů, nákladní vozů, letadel, lodí a průmyslu.