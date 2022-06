CATL uvádí akumulátory Qilin s rekordní hustotou 255 Wh/kg, překonává i 4680

Společnost CATL patří ke špičce mezi výrobci akumulátorů a ve čtvrtek uvedla na trh novou technologii Qilin pro akumulátory. Zde je ale potřeba dávat pozor na rozdíl mezi "články" a "výsledným akumulátorem s články". V případě Qilinu jde o technologii spojenou s celým akumulátorem, tedy uspořádáním článků, systémem chlazení a podobně (tedy CTP, cell-to-pack). Jde tady velmi dobře vidět, jak se tato oblast rychle vyvíjí, a ještě v roce 2019 měly první bezmodulové baterie CATLu 55% využití prostoru pro články (zbývajících 45 % objemu byly záležitosti jako chlazení, řízení akumulátoru, samotný obal). Jen o tři roky později se s CTP 3.0 Qilin dostává na 72% využití objemu. Překonává takto i akumulátor s články typu 4680, jejichž propagátory je Tesla. Ty měly přinést výrazně lepší uspořádání prostoru, přesto je prostorové využití pro články ve světle čísel Qilinu "jen" 63%.



Qilin přináší pokrokovější systém kapalinového chlazení mezi jednotlivými oddíly v akumulátoruy, dokáže tak chladit/zahřívat efektivněji a lépe tím řešit i případné problémy akumulátoru, které by mohly vést k přehřátí a vznícení (to pochopitelně nutně neznamená, že je také vždy vyřeší). Plocha pro chlazení se tak zvýšila 4násobně, umožňuje to také lépe řídit rychlonabíjení, které by od 10 do 80 % mělo být možné za 10 minut.

Velkou výhodou je také navýšení energetické hustoty celého akumulátoru (pozor, ne článku!). Ta u ternárních systémů (např. NMC) dosahuje rekordní výše 255 Wh/kg, což je na celý akumulátor vynikající číslo. To je hustota, kterou pro NMC známe spíše jako energetickou hustotu samotného článku a ne celého akumulátoru. Je až s podivem, že se dokázalo dosáhnout tak malých rozdílů (nejlepší články NMC dnes dosahují 270-300 Wh/kg a letos, příp. příští rok, bychom se už měli dočkat výraznějšího skoku na 350-360 Wh/kg). Hmotnost kompletního 100kWh akumulátoru by se tak měla dostat pod 400 kg a třeba takový 60kWh akumulátor by už měl vážit jen 235 kg. U systémů využívající články LFP se hovoří o hustotě 160 Wh/kg, což je opět jen o trochu méně, než co je typická hustota samotných článků a zde jde přitom o kompletní akumulátor. Sériová výroba akumulátorů s technologií Qilin začne v roce 2023.