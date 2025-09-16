CATL uvádí baterie LFP pro Evropu, ty rychlonabíjecí mají záruku na 10 let a 240 tisíc km
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Čínská společnost CATL chce v Evropě prorazit ještě více než doposud. Připravila tak dvojici LFP akumulátorů Shenxing Pro, a to jeden se zaměřením na dojezd a druhý s důrazem na rychlé nabíjení.
Společnost CATL si hodně slibuje od evropského trhu s elektromobily. Firma zde investovala už 11 miliard EUR a přechází z modelu exportu čínských baterií do Evropy na model evropské výroby těchto baterií pro v Evropě vyráběné vozy. Celkově už spolupracuje s více než 200 automobilkami po celém světě a je partnerem pro více než 1000 evropských dodavatelů. Svou přítomnost zde chce dále rozšiřovat a je i proč. Tržní podíl elektromobilů v Evropě jen v prvním pololetí letošního roku vzrostl z 23 % na 26 % a předpokládá se, že do konce roku stoupne na 29 %. Vedle lokální produkce chce ale svou pozici posílit také stále lepšími produkty. Sem mají patřit nové LFP akumulátory Shenxing Pro.
Ty tedy nevyužívají kontroverzních prvků, jako je kobalt a podobné, jsou také samy o sobě bezpečnější a výrobce zvyšuje bezpečnost i dalšími kroky. Technologie NP 3.0 (No Propagation) dokonce jde tak daleko, že i poškozená baterie, která by u starších technologií mohla způsobit výbuch a požár, tento incident izoluje a vůz tak může ještě hodinu pokračovat v jízdě bez kouře a plamenů. CTB poměr (Cell-to-Body) pak mluví o 76% využití objemu akumulátorů samotnými články.
Prvním modelem je Shenxing Pro Super Long Life & Long Range Battery. Ta by měla zajistit nadprůměrný 758km dojezd dle evropské normy WLTP, která za dobrých podmínek nebývá příliš vzdálená od reality (není jasné, v jakém autě). Životnost těchto akumulátorů by měla být 12 let a na ujetí 1 milionu km (nevíme však, jaká bude záruka). Výrobce mluví o degradaci o 9 % na prvních 200 tisíc km (což je mimochodem už téměř na úrovni, kdy se v Evropě začíná v průměru šrotovat auto). To také znamená, že ze začátku klesá dojezd o něco rychleji.
Shenxing Pro Super-Fast Charging Battery pak cílí především na extrémně rychlé nabíjení a vybíjení. Za 10 minut se tak nabije na dalších 478 km jízdy (dle WLTP), což znamená zhruba 0,8 km dojezdu za sekundu. Rychle se umí nabíjet i v mrazu, i když je to samozřejmě o dost pomaleji než maximum za ideálních podmínek. Při -20 °C zvládne za 20 minut dobít 410 km dojezdu (0,35 km za sekundu). Zvládá ale i rychlé vybíjení a možnost ho udržet i při nízkých úrovních nabití. CATL tak např. říká, že akumulátor je schopen dodat 830 kW pro akceleraci z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy, a to i při vybití na 20 %. Zde výrobce nemluví o životnosti, ale o záruce. Ta je 10letá na 240 tisíc km.
