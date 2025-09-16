Aktuality  |  Články  |  Recenze
CATL uvádí baterie LFP pro Evropu, ty rychlonabíjecí mají záruku na 10 let a 240 tisíc km

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Čínská společnost CATL chce v Evropě prorazit ještě více než doposud. Připravila tak dvojici LFP akumulátorů Shenxing Pro, a to jeden se zaměřením na dojezd a druhý s důrazem na rychlé nabíjení.
Společnost CATL si hodně slibuje od evropského trhu s elektromobily. Firma zde investovala už 11 miliard EUR a přechází z modelu exportu čínských baterií do Evropy na model evropské výroby těchto baterií pro v Evropě vyráběné vozy. Celkově už spolupracuje s více než 200 automobilkami po celém světě a je partnerem pro více než 1000 evropských dodavatelů. Svou přítomnost zde chce dále rozšiřovat a je i proč. Tržní podíl elektromobilů v Evropě jen v prvním pololetí letošního roku vzrostl z 23 % na 26 % a předpokládá se, že do konce roku stoupne na 29 %. Vedle lokální produkce chce ale svou pozici posílit také stále lepšími produkty. Sem mají patřit nové LFP akumulátory Shenxing Pro.
 
Ty tedy nevyužívají kontroverzních prvků, jako je kobalt a podobné, jsou také samy o sobě bezpečnější a výrobce zvyšuje bezpečnost i dalšími kroky. Technologie NP 3.0 (No Propagation) dokonce jde tak daleko, že i poškozená baterie, která by u starších technologií mohla způsobit výbuch a požár, tento incident izoluje a vůz tak může ještě hodinu pokračovat v jízdě bez kouře a plamenů. CTB poměr (Cell-to-Body) pak mluví o 76% využití objemu akumulátorů samotnými články.
 
CATL NP 3.0
 
Prvním modelem je Shenxing Pro Super Long Life & Long Range Battery. Ta by měla zajistit nadprůměrný 758km dojezd dle evropské normy WLTP, která za dobrých podmínek nebývá příliš vzdálená od reality (není jasné, v jakém autě). Životnost těchto akumulátorů by měla být 12 let a na ujetí 1 milionu km (nevíme však, jaká bude záruka). Výrobce mluví o degradaci o 9 % na prvních 200 tisíc km (což je mimochodem už téměř na úrovni, kdy se v Evropě začíná v průměru šrotovat auto). To také znamená, že ze začátku klesá dojezd o něco rychleji.
 
Shenxing Pro Super-Fast Charging Battery pak cílí především na extrémně rychlé nabíjení a vybíjení. Za 10 minut se tak nabije na dalších 478 km jízdy (dle WLTP), což znamená zhruba 0,8 km dojezdu za sekundu. Rychle se umí nabíjet i v mrazu, i když je to samozřejmě o dost pomaleji než maximum za ideálních podmínek. Při -20 °C zvládne za 20 minut dobít 410 km dojezdu (0,35 km za sekundu). Zvládá ale i rychlé vybíjení a možnost ho udržet i při nízkých úrovních nabití. CATL tak např. říká, že akumulátor je schopen dodat 830 kW pro akceleraci z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy, a to i při vybití na 20 %. Zde výrobce nemluví o životnosti, ale o záruce. Ta je 10letá na 240 tisíc km. 
 

Doporučujeme náš obsáhlý článek o rozdílech v technologiích baterií.

Britské perovskitové soláry do interiéru přináší 37,6% účinnost
Mercedes-Benz EQS se solid state akumulátorem ujel 1205 km na 1 nabití. Zastavilo ho dojetí do cíle
Porsche představuje bezdrátové 11kW nabíjení elektromobilů
Kia představila nové modely elektromobilů EV9 GT a EV5
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Nvidia má být první firmou využívající 1,6nm proces TSMC A16, efektivitu zlepší i výrobou
AMD propaguje X3D procesory jako čipy schopné dosahovat ve hrách přes 1000 fps
XFX přešel u RX 9060 XT na GDDR6 paměti Samsungu: o 10 °C nižší teplota i nižší spotřeba
AMD Ryzen 5 9500F s 6 jádry přichází zítra na trh, nebude ale pro každého
Amazon testuje svůj satelitní internet Project Kuiper, dosáhl okolo 1,2 Gbps
Intel Arc Pro B50 nejprodávanějším workstation GPU na Neweggu
Britské perovskitové soláry do interiéru přináší 37,6% účinnost
Samsung instaloval první High-NA EUV stroj pro budoucí 1,4nm výrobu
