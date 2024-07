CATL uvedl 140kWh a 200kWh akumulátory Tianxing L, životnost mají na 800.000 km

Firma CATL z Číny je obřím výrobcem akumulátorů a její další novinkou jsou akumulátory (battery packy) Tianxing L. Nabízet se budou ve variantách 140 kWh a 200 kWh. Ten menší je zajímavý podporou velmi rychlého nabíjení 4C (teoreticky plné nabití za 1/4 hodiny, tedy 15 minut), v praxi ale obvykle nejsou nabíjecí rychlosti konstantní, a tak se počítá s nabitím na 60 % během 12 minut. Tento akumulátor má energetickou hustotu 155 Wh/kg, což se nezdá být mnoho, je to ale na úrovni celého akumulátorů, ne jen článků v nich. Váží tedy okolo 900 kg. Tyto akumulátory totiž nejsou určeny pro osobní auta, ale pro “lehká” užitková vozidla, menší nákladní vozy.

Druhá verze má 200 kWh, ta už ale tak rychlé nabíjení nepodporuje, na druhou stranu se za to odmění vyšší energetickou hustotou 200 Wh/kg. Navzdory tomu, že pojme skoro o polovinu více energie, má hmotnost okolo 1000 kg, tedy dost podobně jako menší verze akumulátoru. Výrobce mluví o tom, že by vozům měla nabídnout až 500km dojezd. Obě varianty akumulátorů mají životnost na 8 let a 800 tisíc km, což ale neznamená, že by nemohly vydržet i déle. Akumulátory Tianxing L se už velkosériově vyrábí a do svých vozů je nasadí 13 různých výrobců ve 21 modelech.