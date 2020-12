CD Projekt Red odmítá programové vracení peněz za Cyberpunk 2077

Studio CD Projekt Red vypustilo do světa omluvu , v níž přímo mluví o možnosti vracení hry Cyberpunk 2077. Jak jsme psali, ve vyjádření se mluví o tom, že zákazníci mohou v rámci refundačních systémů PSN či Xboxu požádat o peníze zpět, pokud nejsou spokojeni s hrou a nechtějí čekat na aktualizace. V případě boxovaných verzí hry je třeba jako první oslovit obchod a pokud zákazník nepochodí, může využít adresu helpmerefund@cdprojektred.com a požádat o pomoc tam. To ovšem platí nejdéle do 21. prosince.