CD Projekt Red se chce poučit z nezdaru, má novou strategii

Uspěchané vydání hry Cyberpunk 2077, v jejímž případě chtěl CD Projekt Red stihnout předvánoční sezónu, se autorům krutě vymstilo. Společnost Sony se rozhodla stáhnout tuto hru z nabídky svého obchodu, což byl v případě AAA hry bezprecedentní tah. Tato hra si tak zasloužila ještě řadu měsíců optimalizací a vůbec by jí neškodila ani řada funkčních vylepšení týkajících se fungování otevřeného světa.

Vedení studia si ovšem pokazilo reputaci také závěrečným crunchem, čili nucenými přesčasy a rovněž tím, že navenek nebylo upřímné ohledně stavu hry. To se týká jak situace před rokem, kdy jsme se dozvěděli, že je "kompletní a hratelný" , což dle pozdějšího vyjádření vývojářů nebyla pravda. To ostatně v případě konzolí nebyl ani v době vypuštění na trh, kdy vedení studia opět ukázalo, že se mu nedá věřit. Do poslední chvíle se totiž neobjevilo žádné video z konzolových verzí a šéfové CDPR tak v podstatě zavřeli před problémy oči a vypustili na trh produkt, který nyní musí látat. Nyní očekáváme slíbený Patch 1.2 , který má už hru uvést do stavu, v němž měla být loni na podzim.