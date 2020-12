CD Projekt rozdá vývojářům bonusy bez ohledu na kritiku, jaká je?

Cyberpunk 2077 není dokonalá hra, ačkoliv se tak leckomu může navenek jevit. Kritika má zcela jistě pravdu v tom, že by si tento titul zasloužil ještě dotvořit a dá se říci, že přinejmenším půl roku dalšího vývoje by mu rozhodně prospělo. Nejde přitom jen o chyby, které budou postupně opraveny v rámci záplat, jde například o kompletně chybějící AI v případě provozu na silnicích nebo až moc jednoduše se chovající NPC s pouze třemi režimy (nezájem/co chceš/pomoc, vražda).

Kritika se také nemýlí v tom, že ačkoliv je Night City zprvu uchvacující místo, brzy zjistíme, že se v něm samotném nedá nic dělat. Nemůžeme si ani koupit hot-dog ve stánku, na vertikální pohyb můžeme téměř zapomenout (až na některé budovy), policie se také ještě nenaučila řídit, takže nás může stíhat leda pěšky, což tvůrci bohužel vyřešili prostým způsobem, a to náhlým teleportem policajta či drona do našich zad.

Dalo by se pokračovat, ale toto není herní recenze, takže můžeme jen dodat, že Cyberpunk 2077 je celkově skvělá hra, která by si však zasloužila dodělat řadu věcí. Právě z toho pramení i leckdy velice nesmiřitelná kritika, jež v posledních dnech přechází až v review bombing, čili se na metacritic objevuje mnoho desítkových i nulových hodnocení.

Právě i proto se CD Projekt rozhodl, že všichni vývojáři Cyberpunku 2077 dostanou bonusy bez ohledu na to, jaká bude kritika této hry. Ta totiž obecně patří k podmínkám, na jejichž základě se bonusy vyplácí či nevyplácí a k nim pochopitelně patří ještě prodeje či jiné faktory. Firma však uznala, že v posledních týdnech či měsících nutila své zaměstnance pracovat přes čas včetně sobot a že si své bonusy zaslouží bez ohledu na kritiku. Ostatně ta by měla být relevantní spíše k odměnám vedení studia, ale do toho zase nemáme co mluvit my.

Nás by zajímalo především vyjádření studia ohledně toho, jaká funkční vylepšení Cyberpunku 2077 připraví co nejdříve. S něčím takovým ale asi ještě nelze počítat, neboť se jednak blíží svátky a vývojáři si musí odpočinout a pak budou následovat přednější úkoly, jako je optimalizace pro starší konzole. Asi až pak se budeme moci bavit o pořádné AI pro pohyb NPC a aut v ulicích a podobně.

