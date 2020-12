CDPR dává konzolistům naději na vracení peněz, musí ale počkat

Včera jsme si mohli přečíst vyjádření Michala Nowakowského z CDPR, který nespokojené zákazníky prostě jen odkázal na refundační mechanismy firem Sony a Microsoft, přičemž zvláště v případě Sony bylo zřejmé, že zákazníci asi moc nepochodí. Podmínky této firmy jsou totiž poměrně přísné, a to až tak, že uživatelé PlayStationu mohou závidět zákazníkům Steamu možnost vyzkoušet si zakoupenou hru na dvě hodiny a pak automaticky počítat s vrácením peněz v plné výši. Kdyby to platilo v případě firmy Sony, možná by aktuální atmosféra nebyla tak hustá.