CDPR se opět omluvilo za konzolový Cyberpunk 2077, brzy bude velká aktualizace

Cyberpunk 2077 už mnozí dohráli a dle ohlasů existuje také dost těch, kteří byli více či méně zklamáni herními mechanikami a rozhodli se dojet spíše jen hlavní příběh. Dá se totiž říci, že tato hra má poněkud zmatený RPG systém, na němž v podstatě ani moc nezáleží, a tak chybí motivace vylepšovat svou výzbroj a výstroj, stejně jako dovednosti. Problém je ten, že s tímto už možná nic neudělá žádná budoucí záplata či aktualizace, ale dejme vývojářům šanci.

Marcin Iviński se nyní za své studio opět omluvil, pokud jde o stav, v němž přišel Cyberpunk 2077 pro herní konzole. My ale nyní čekáme na to, co přinesou první slíbené velké záplaty, ale nemůžeme mít přehnaná očekávání, neboť už dříve bylo oznámeno, že ty budou řešit především technické problémy samotné hry. Ostatně Iviński také uvedl, že slíbené DLC, které CDPR nabídne jako omluvu všem zdarma, bude k dispozici se zpožděním, a to až po zmíněných dvou záplatách. Lze tak uvažovat asi nejdříve o březnu či spíše o pozdějším termínu.

Jak ukazuje zveřejněná roadmap, před koncem minulého roku nastoupily tři hotfixy, které přinesly opravy pro PC i konzolové verze a právě ohlasy konzolistů jsou takové, že hra ve verzi 1.06 je už z technického hlediska mnohem lepší. Nyní ale očekáváme právě záplaty na verze 1.1 a 1.2, z nichž první má přijít už příští týden (pravděpodobně těsně před víkendem) a druhá pak nejspíše v únoru.

Poté už mají přijít různé další aktualizace a vylepšení, a to průběžně v celém roce, do čehož bude patřit právě o slíbené DLC a vedle něj také verze pro nové herní konzole, která bude pro majitele verzí pro XBONE a PS4 zdarma. My jsme se vůbec nedozvěděli, co přinesou záplaty, které hru povýší na verzi 1.1 a 1.2, ale lze očekávat, že různá funkční vylepšení přijdou až po nich.

Čili pokud se někdo po prvotním dohrání hry těší na to, že ji brzy rozjede znovu a konečně se dočká opravdu živoucího města se slušnou AI, funkční policie, která opravdu umí jezdit v autech, než aby vedle nich jen důležitě postávala. Zkrátka pokud někdo očekává, že vývojáři svou hru vylepší i pod naleštěným povrchem, musí se ještě obrnit trpělivostí.



Počet hráčů Cyberpunku 2077 na Steamu mezitím dále klesá a už nemá daleko k tomu dostat se pod hranici 50 tisíc.

Ceny souvisejících / podobných produktů: