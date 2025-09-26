Cena DRAM pamětí Samsungu kvůli AI vzrostou o 15-30 %, NAND půjde o 5-10 %
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Velký zájem o nejrůznější typy pamětí žene jejich ceny vzhůru. Samsung už varoval své partnery, že koncem roku půjdou ceny nahoru zejména u DRAM pamětí, nicméně vyskočí i NAND.
Reklama
Velký zájem o AI pochopitelně zvyšuje také zájem o HW, na kterém mohou tyto algoritmy běžet. Společnosti tak staví datová centra a ta potřebují obrovské množství paměti. To pochopitelně způsobuje jejich zdražování. Společnost Samsung už varuje své partnery, že poslední čtvrtletí letošního roku přinese nemalé navýšení cen. V případě LPDDR4 a LPDDR5/5X, které se používají zejména v telefonech, tabletech a noteboocích, totiž firma očekává v následujících měsících nárůst cen o 15-30 %. Jednak se LPDDR paměti dnes začínají trochu častěji používat i u některých AI a edge serverů díky jejich nízké spotřebě, což způsobuje nedostatek pro mobilní nasazení, jednak se výrobce soustředí na jiné výkonné paměti pro AI servery, jako je např. HBM. A to opět snižuje dostupnost výrobní kapacity pro paměti pro mobilní zařízení a zvyšování ceny LPDDR.
Samsung navíc omezuje výrobní kapacitu starších pamětí DDR4, jejichž ceny rostou a budou růst vzhůru. V příštím roce by výrobní kapacita měla být jen na 20 % letoška. Podobně to vidíme také u Micronu, který očekává růst DDR4 a DDR5 o 20-30 %. A do třetice tu máme i SK hynix, který se také nechal slyšet, že omezí výrobu klasických DDR (a to nejen DDR4, kde půjde o zásadní propad, ale částečně i DDR5) ve prospěch HBM čipů.
Ceny by měly růst i u NAND pamětí pro SSD a jiná mobilní úložiště. Tam by mělo jít o eMMC a UFS, kde se očekává nárůst cen o 5-10 %. I zde totiž AI servery začínají svými požadavky na výkonné paměti ubírat výrobní kapacitu pomalejším pamětem, na kterých výrobci nemají takové marže. Tady je to ale také zamotané. Pevné disky se svými cenami rostou kvůli nedostatku, a tak se trh postupně přesouvá na SSD, která se stávají cenově zajímavějšími. Dnes jsou na jednotku kapacity asi 4-5krát dražší než HDD, brzy by se tento rozdíl měl dostat na 3násobek. V roce 2026 se navíc očekává obrovský rozmach QLC SSD.
Zdroj: trendforce.com