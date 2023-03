Ceny DRAM pamětí mají dále padat, až o 15 % mají zlevnit DDR5

Máme tu další zprávu ze serveru Trendforce. Ta se týká odhadu vývoj změny cen pamětí DRAM v různých sférách trhu. Podle zprávy mají společnosti nakoupeny paměti na 9-13 týdnů dopředu, naopak výrobci mají zásoby větší, a to vše tlačí ceny pamětí dolů. Zatím se dle zprávy nezdá, že by se to mělo v dohledné době výrazněji změnit. Zatímco však v tomto čtvrtletí šel celý trh s pamětmi DRAM s cenami zhruba o 20 % níže, pro následující čtvrtletí se předpokládá asi 10-15 %.



V případě pamětí pro PC se snížení cen na následující čtvrtletí odhaduje na 8-13 % v případě DDR4 a dokonce okolo 10-15 % u DDR5. To by znamenalo, že se DDR5 stanou opět o něco cenově atraktivnějšími, nicméně by se neměl nějak dramaticky měnit poměr cen mezi DDR4 a DDR5. V případě serverových pamětí se očekává mnohem větší pád, a to 13-18 % u DDR4 a 15-20 % u DDR5. Slušně by měly jít dolů i mobilní DRAM, kde se hovoří o 10-15 %. Stejná očekávání máme např. i u grafických pamětí.