Ceny grafických karet jdou nahoru už i v Číně

Když se podíváme na ještě nedávno udávané ceny grafických karet v Číně , lze říci jen to, že o takových se může našinci jen zdát. Máme tu například RTX 3060 za 8.300 či RTX 3080 za 18.200 Kč a i kdyby šlo o samotnou spodní hranici a bez daně, pak to bude mnohem lepší cena, než o jakou lze zavadit u nás.

Jaké jsou tedy změny v cenách? Ve všech případech jde o nárůst, a to prý až na modely firmy MSI, jenomže její karty jsou rovnou nedostupné, takže není ani co zdražovat.

ASUS:

RTX 3070 Ti : 600 juan (92 USD)

: 600 juan (92 USD) RTX 3080 a RTX 3070 : +300-400 juan (46-62 USD)

: +300-400 juan (46-62 USD) RTX 3060 Ti , RTX 3060 a RTX 2060 : +200-350 juan (31-54 USD)

, a : +200-350 juan (31-54 USD) GTX 1660 a GTX 1050 : +100-150 juan (15-23 USD)

a : +100-150 juan (15-23 USD) RX 6600 XT: +400 juan (62 USD)

Gigabyte

RTX 3090 a RTX 3080 Ti : +200-400 juan (31-62 USD)

a : +200-400 juan (31-62 USD) RTX 3070 Ti , RTX 3070 : +100-300 juan (15-46 USD)

, : +100-300 juan (15-46 USD) RTX 3060 Ti , RTX 3060 : +300 juan (46 USD)

, : +300 juan (46 USD) RTX 2060, GTX 1660, GTX 1650 : +100 juan (15 USD)

: +100 juan (15 USD) GTX 1050 Ti: +80 juan (12 USD)

Zdražení se tak pohybuje v přepočtu zatím mezi cca 300 a 2000 Kč, a to máme do konce září, kdy se mají dodávky zase zlepšit, ještě hodně času. Zvláště NVIDIA tak má mít aktuálně velké problémy s udržením stabilních dodávek, za čímž prý stojí problémy s výrobou kvůli proticovidovým opatřením, která postihují různé továrny. Z poslední doby můžeme konkrétně zmínit třeba výrobu kondenzátorů MLCC , jimiž to pochopitelně ale nezačíná a ani nekončí, přičemž nejde jen o samotnou výrobu, ale i logistiku.