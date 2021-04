Ceny grafických karet už nerostou, jak situaci ovlivňují distributoři?

Server TechSpot vydal zprávu o stavu trhu s grafickými kartami, a to s přihlédnutím zvláště k situaci na americkém trhu. Pokud jde o ceny karet, které jsou k dostání na eBay, pak jde samozřejmě stále o velice přemrštěné částky pohybující se někde mezi dvojnásobkem a trojnásobkem doporučených cen. Nicméně ceny se už mezi březnem a dubnem v průměru nezvýšily, jako spíše mírně snížily, ale to samozřejmě záleží na jednotlivých modelech.

Nejvíce zdražily GeForce RTX 3060 Ti, a to o 8 procent, zatímco RTX 3060 mírně zlevnily (2 procenta) a Radeony RX 6700 XT šly dolů dokonce o 17 procent. Vedle RTX 3060 Ti velice mírně zdražily už jen RTX 3070 a RTX 3090 s opravdu nepatrným rozdílem, a celkově se tak dá říci, že postup zdražování karet se zastavil.

To ovšem platí i pro náš trh, kde jsou karty jako RTX 3070 a RTX 3080 s cenami kolem 45 a 68 tisíc stále beznadějně předražené, Radeon RX 6700 XT se dá pořídit za 30 tisíc a GeForce RTX 3060 za 25 či 26 tisíc, takže na výběr rozhodně máme a ceny už nahoru nejdou ani u nás. Problém je tak "pouze" s tím, kde tyto ceny aktuálně jsou.

TechSpot také upozorňuje na praktiky distributorů, kteří ve vztahu s prodeji tahají za delší konec a uchylují se v podstatě k vydírání. Nejde tak ani o nadsazené ceny, jako spíše o to, že prodejci jsou nuceni pořizovat si balíčky. To znamená, že pokud chtějí do obchodu novou grafickou kartu, musí si s ní vzít také další hardware, jejž by se distributor jinak těžko zbavoval (může jít třeba o drahé základní desky), což tímto způsobem jednoduše přenese na prodejce a ten pochopitelně zase na své zákazníky.

Proto mohou lidé v některých obchodech narazit rovněž na nabídku balíčků grafických karet a základních desek, přičemž ceny nejsou ani tak špatné, ale dostupnost je. Variací na to je exkluzivní nabídka některých modelů karet pouze v rámci celých sestav, což známe i u nás. A právě koupě celé sestavy jsou u nás asi nejlepší způsob, jak se dostat k nové kartě, neboť jejich ceny jsou rozumné a někdy jen o malinko vyšší než je cena samostatné karty.

Dle TechSpotu jsou to tak především distributoři, kdo se snaží na nedostatku karet vydělat, nicméně kdyby to nebyli oni, byl by to zaručeně někdo jiný.

