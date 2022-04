Ceny karet opět klesly, které modely jsou drahé a které levnější?

Grafické karty firem AMD a NVIDIA už od začátku roku vytrvale zlevňují, jenomže vzhledem k tomu, z jakých výšin padají jejich ceny, to trvá velice dlouho. Pokud ovšem trend vydrží, pak by se ceny mohly dostat na doporučené částky už během příštího měsíce. To tedy platí alespoň pro německé a rakouské obchody, odkud server 3DCenter bere potřebná data.

Jak je tedy vidět, Radeony jsou v průměru předražené už jen o 12 procent a GeForce pak o 19 procent, přičemž 3DCenter to má ještě rozděleno na jednotlivé modely a nabídku konkrétních prodejců jako ProShop, Mindfactory a jiných. To českého zákazníka nemusí moc zajímat, pokud ovšem není ochoten si objednávat hardware z Německa či Rakouska.

My ale také díky tomu můžeme vidět, že některé karty jako Radeon RX 6900 XT či GeForce RTX 3080 Ti jsou dle těchto údajů už v podstatě na doporučených cenách, ale jiné jako Radeon RX 6800 (XT) nebo GeForce RTX 3060 Ti jsou předražené ještě o více než 30 procent. Průměr tu tak může být velice zavádějící.

Zajímavý tak tedy může být zvláště Radeon RX 6900 XT, který lze i u nás koupit za cenu pod 35 tisíc korun a občas se objeví ještě lepší nabídka s cenou otírající se o hranici 30 tisíc (Gigabyte GV-R69XTGAMING OC-16GD, ASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming). A to už skutečně není tak hrozná cena za kartu s doporučenou cenou 1000 dolarů. Nesmíme zapomínat, že doporučené ceny v EUR jsou vyšší a také platí pro zcela základní modely.

Pro GeForce RTX 3080 Ti platí obecně to samé, ovšem doporučená cena této karty je 1200 dolarů, čili pokud ji lze sehnat od cca 35 tisíc korun, lze to také považovat za dobrou nabídku. Nicméně RTX 3080 jsou skutečně stále velice drahé, když si uvědomíme, že jde o karty s doporučenou cenou 700 dolarů, jejichž ceny by se tak s ohledem na nabídku RTX 3080 Ti v poměru k MSRP měly pohybovat na úrovni cca 21 tisíc korun, ale ve skutečnosti nejdou pod 28 tisíc. Rozdíl v reálných cenách tak odpovídá spíše výkonnostnímu rozdílu než tomu, jaké doporučené částky výrobce stanovil.

Dle 3DCenter by také měly být cenově velice zajímavé Radeony RX 6600 a RX 6500 XT, které jsou uváděny dokonce z -5 % cenami oproti MSRP. To však u nás v případě RX 6600 zrovna neplatí, neboť těm by už slušely ceny alespoň mírně pod 10 tisíc korun, ovšem ty ve skutečnosti už cca měsíc stagnují nad touto hranicí, zatímco v Německu už jsou pod ní. Zlevnily ale RX 6500 XT, respektive to se týká spíše jednoho modelu (MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC), který už lze reálně koupit za rovných 5 tisíc korun.

Ceny karet tak dále klesají, ale existují tu velké rozdíly jak mezi jednotlivými modely, tak i mezi prodejci.