Ceny Li-Ion akumulátorů od roku 2014 spadly o 73 %

Ceny lithiových akumulátorů (Li-Ion) míří stále níž a níž. Víme, že okolo roku 2010 činila cena jedné kWh okolo 1000 USD. Poslední statistika se nicméně podívala na období mezi lety 2014 a 2024. V roce 2024, tedy před 10 lety, stál článek Li-Ion v průměru 290 USD za jednu kWh. 100 kWh článků do elektromobilu by tak vyšlo na 29 tisíc USD, což je přes 660 tisíc Kč, a to hovoříme jen o článcích. Ty jsou ale jen jednou částí celého akumulátoru. Odhad pro letošní rok hovoří o ceně 78 USD na kWh, takže 100 kWh článků do stejného akumulátoru by nyní bylo za 7800 USD, tedy cca 180 tisíc Kč (ani to není málo a opět, je to jen částka za články, ne celý akumulátor s nimi).

Statistika nicméně ukazuje i to, jak cena v roce 2022 vyskočila z 99 na 129 USD, aby poté zase postupně padala asi o čtvrtinu až pětinu každým rokem. V datech vidíme i další údaje. Nejdražší je v bateriích katoda (tzn. část LFP, NMC a podobně), přičemž tvoří asi 54 % celkové částky. Dalších 18 % má na starosti anoda a zhruba 28 % je pak tvořeno dalšími částmi baterie (tam patří např. elektrolyt/separátor, obal, konektory,...). Zatímco v roce 2016 bylo vyrobeno 163 GWh článků, letos se předpokládá výroba 3476 GWh (tedy skoro 3,5 TWh). Díky vysoké nabídce na trhu s akumulátory se navíc předpokládá další snižování cen.