Ceny Li-Ion baterií pro EV klesly na $132 za kWh, chvíli možná nebude lépe

Akumulátory a jejich vlastnosti i ceny stále nabývají na důležitosti. Cena akumulátorů je důležitá nejen pro elektromobily, ale také pro energetická úložiště, jež jsou čím dál více potřebnou součástí elektrických sítí s rozšiřováním některých nestabilních obnovitelných zdrojů energie (především slunce a vítr). V případě elektroaut se za magickou hranici považuje 100 USD za kWh na úrovni akumulátorů (neplést s cenou za článek, které bývají asi o čtvrtinu až třetinu nižší). Podle posledního průzkumu BloombergNEF se i za rok 2021 cena akumulátorů snižovala, tento pokles se ale výrazně zpomalil.

Např. v roce 2010 vyšla jedna kWh v akumulátoru (se vším všudy) na více než 1200 USD/kWh, zatímco loni to bylo už jen 137 USD/kWh. Pro letošek studie hovoří o ceně 132 USD/kWh, což je jen malý pokles. Rostoucí ceny některých materiálů mohou dle Bloombergu znamenat, že v příštím roce by dokonce mohlo dojít k mírnému nárůstu ceny akumulátoru (očekává se 135 USD/kWh). Ve výsledku by tak elektromobily nesnižovaly své ceny a dotklo by se to také úložišť.

To ale neznamená, že by se cena nemohla dostat pod hranici 100 USD/kWh. Ta už totiž byla podle různých zdrojů překonána v případě čínských akumulátorů typu LFP. Ty totiž s výjimkou lithia neobsahují materiály, jejichž cena poslední dobou výrazněji roste, takže cena akumulátorů LFP nadále klesá a objevují se informace, že např. BYD je už někde okolo 65 USD/kWh na úrovni akumulátoru LFP (ten je totiž nejen výrobcem akumulátoru, ale i tím, kdo ho rovnou montuje do vlastních aut, takže zde odpadá marže mezi výrobcem a automobilkou). Přesto je otázkou, nakolik se této informaci dá věřit. Informace o překonání této hranice se ale objevují i ohledně konkurenční společnosti CATL.

Je možné, že cena LFP bude nadále klesat, ale naopak asi budou na cestě stoupat akumulátory typu NMC nebo NCA, které jsou používány ve většině elektromobilů (mimo Čínu) kvůli své mnohem vyšší energetické hustotě. Nicméně i Tesla už začala používat LFP v Modelu 3 Standard Range nejen v Číně, ale nedávno s nimi začala i ve vozech vyráběných v USA. Pro zajímavost, cena niklu šla od letošního ledna nahoru o cca 25 %, kobalt o 65 %, mangan o 20-25 %, nicméně lithium, které je pro LFP i NMC, NCA a další společné, šlo na více než dvojnásobek.

