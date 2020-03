Ceny Ryzenu 9 3900X se snížily už i pod 12 tisíc, zlevňují i ostatní

AMD Ryzen 9 3900X se na trhu objevil s průměrnou cenou, která se brzy vyšplhala k 16.000 korun s daní, ovšem od té doby vytrvale klesá a nyní se dostala pod 13.500 Kč a pokud budeme hledat, můžeme jej koupit i za cenu pod 12.000 Kč. Tato minimální cena přitom nedávno spadla zhruba o tisícovku a dolů jdou i ceny jiných moderních Ryzenů 3000.

Těžko říci, co je toho příčinou a zda snad nejde o přípravu firmy AMD na příchod nových procesorů Intel Core "Comet Lake-S", i když jejich ceny by vskutku nemusely být pro Ryzeny ohrožující . V tomto ohledu ale bude třeba počkat na oficiální uvedení, protože i kdyby Intel už stanovil ceny a někdo se k nim dostal, vůbec to neznamená, že Comet Lake-S budou za ně skutečně uvedeny.