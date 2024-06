CEO ARMu věří, že ARM bude mít ve Windows PC 50% podíl do 5 let

Platforma ARM se na trhu s Windows PC snaží prorazit už nějakou dobu. Dosud nebyla moc úspěšná, přičemž důvodů k tomu bylo několik. Byly zde problémy s kompatibilitou, nepříliš vysokým výkonem i omezeným výběrem kvůli licenčním dohodám. To se ale letos změnilo. Přišly výkonnější čipy Qualcomm Snapdragon X Plus a X Elite, došlo k otevření platformy ARM pro Windows PC i pro další výrobce a problémy s kompatibilitou se také daří postupně řešit. Rene Haas, CEO společnosti ARM, věří, že platforma bude tak úspěšná, že do pěti let (tedy v roce 2029) by měla mít 50% trhu s Windows PC. To je velmi odvážné tvrzení.

Uvážíme-li, že např. velmi povedený Ryzen od AMD se po takřka 8 letech dostává ke čtvrtinovému podílu, a to nezahrnovalo problematický přechod na jinou architekturu, zní to až příliš optimisticky. Znamenalo by to také vytvoření desktopových procesorů, přičemž se objevily názory, že 50% podíl by byl možný jedině tehdy, kdyby ARMový procesor představil Intel, a to není moc pravděpodobné. Na druhou stranu je zde dobré podotknout, že ARMové procesory nebudou na trhu pro Copilot+ PC jen od Qualcommu. Své procesory plánuje i Nvidia ve spolupráci s MediaTekem a vyloučit nelze ani další firmy.

Na druhou stranu své novinky vydaly i společnosti AMD a Intel, které platformu x86 opět posunuly o něco dál. AMD šlo tentokrát cenou vysokého výkonu všude od samotného CPU (více jader), přes silnější iGPU až po významně posílené NPU v řadě Strix Point. Intel je tu tentokrát asi ten, kdo bude pro ARM větší konkurencí. Jeho Lunar Lake zapracoval nejen na výkonu v AI a u GPU (stejně jako AMD), ale obětoval vysoký počet CPU jader a postavil procesor co nejefektivněji (alespoň na papíře), tedy tak, aby zacílil právě na ty oblasti, kde dosud ARM nabízel největší výhodu. ARM to prozatím alespoň ve verzích od Qualcommu moc nevyhrává ani cenou, ta je u novinek opravdu dost vysoká.