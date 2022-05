CEO FTX: Bitcoin nemá v dnešní podobě budoucnost coby platidlo, jde o investici

Sam Bankman-Fried v rozhovoru pro Financial Times hovořil o budoucnosti Bitcoinu, když prohlásil jednoduchou věc. Dle jeho názoru se z Bitcoinu nestane platidlo s příslušnou sítí, která by musela zvládat miliony transakcí za sekundu. Budoucnost má tkvět v tom, co je Bitcoin už nyní, čili investiční příležitost a prostředek k uložení financí.

Můžeme ale rozlišovat mezi investicí, což se v případě kryptoměn přelévá až do oblasti spekulací, a uložením finančních prostředků, o čemž konkrétně mluvil Bankman-Fried. Jde tu tak především o otázku volatility Bitcoinu, která je stále vysoká, takže pokud se dá mluvit o uložení financí, jinými slovy o spoření, pak s vidinou možných ztrát, nebo toho, že si své peníze nemusíme být schopni vybrat ihned. To pochopitelně s tím základním předpokladem, že hodnota Bitcoinu bude dlouhodobě růst.

Sam Bankman-Fried pak kritizoval především systém proof of work (PoW), s jehož pomocí se ověřují transakce a na němž mu jako mnoha jiným vadí vysoká spotřeba energie a celková neefektivita. Zmínil ale možnost přesunu části bitcoinových financí na jiné protokoly (Lightning), s jejichž pomocí se už tato kryptoměna dá použít pro běžné placení. Další možností by byl přechod na jiné systémy, jako je proof of stake (PoS), což by možná ještě letos mělo čekat Ethereum.

Není to tedy tak, že by Bankman-Fried vyloženě zatracoval Bitcoin coby platidlo. Jde o to, že v dnešní podobě by přímo jej bylo velice obtížné až nemožné takto využít, nicméně nikdo neříká, že si za něj nebudeme moci nic koupit. Stejně jako investujeme do akcií či zlata, můžeme investovat do kryptoměn, ale není nutné hned Bitcoinem platit za ranní kafe.

Že však mohou být kryptoměny vysoce rizikové, to nám nedávno ukázal stablecoin TerraUSD (UST), který byl vázaný na americký dolar, a měl by si tedy držet hodnotu právě jednoho dolaru. To doposud platilo až na menší výkyvy, ovšem minulý týden přišel naprostý krach a aktuálně se hodnota TerraUSD pohybuje jen na cca 10 centech. To však není nic proti Terra (LUNA), která v podstatě skončila z jarních cca 100 dolarů téměř na nule, respektive má nyní hodnotu kolem dvou setin centu (0,0002 USD).