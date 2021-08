CEO Helixu se přiznal, pomáhal prát tokeny zločinců za stovky milionů dolarů

Americký Treasury Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) obvinil Larry Dean Harmona z toho, že pomohl zločincům vyprat kryptoměny v hodnotě stovek milionů dolarů, a to konkrétně Bitcoiny v procesu zvaném jako mixing. O tom jsme mluvili třeba i včera a ve zkratce jde prostě o to, že se tokeny se stejnou hodnotou z různých zdrojů smíchají dohromady, či se případně vymění za tokeny z jednoho zdroje a pak se rozdělí, po čemž putují přes celou řadu adres, na jejichž konci jsou opět zákazníci služby. A pokud nějaká služba nabízí opravdu "poctivý" mixing s využitím různých zdrojů, pak ve výsledku ani sama nedokáže zpětně vystopovat původ daných obnosů, takže zákazník obdrží skutečně anonymizovanou platbu.