CEO Intelu říká, že firma zaostává a není už ani v Top 10

Společnost Intel už dlouhou dobu nemá zrovna nejlepší období. Setrvačností se sice dlouho držela stále na výsluní, ale už i to do značné míry pominulo. Jediné, čemu se ještě hodně daří, a i tady je to do značné míry setrvačností, jsou spotřebitelské procesory.

Lip-Bu Tan, nový CEO společnosti, který nahradil Pata Gelsingera, se totiž v konverzaci k zaměstnancům Intelu měl vyjádřit, že Intel na tom není dobře a že zaostává. Řekl, že 20, 30 let zpátky byl technologickým lídrem, ale věci se změnily a nyní firma není ani v Top 10 společnostech s polovodiči. Dodal, že zákazníci dávají Intelu "známky na propadnutí" a firma je příliš daleko, aby dohnala průmyslového lídra, Nvidii, v technologiích k trénování systémů umělé inteligence. Dále dodal, že Intel nyní musí být pokorný, naslouchat potřebám zákazníků a plnit jejich požadavky.

Intel má nyní jako společnost hodnotu 105,6 mld. USD, přičemž Nvidia před pár dny dosáhla historického milníku a jako první firma na světě se dostala na valuaci 4 bilionů USD , tedy asi 38krát vyšší. Pro zajímavost, AMD je nyní na 243,5 mld. USD, tedy na více než dvojnásobku Intelu, i když má stále nižší příjmy než Intel. AMD má však vyšší zisky.

Jak již bylo řečeno, Intelu se nadále náramně daří ve spotřebitelských procesorech, které jsou stále vysoce ziskové, ale to je dáno setrvačností OEM trhu (hotové PC sestavy a především notebooky). V běžném retailu, kdy si zákazníci staví sami své sestavy, je na tom Intel naopak dost špatně a např. data z některých evropských obchodů ukazují, že je volí jen jednotky procent zákazníků.

Firmě se také vůbec nepovedlo nastoupit na vlnu AI, která vyšvihla Nvidii na pozici nejhodnotnější firmy na světě a která trochu pomohla i AMD. A aby toho nebylo málo, výrobní divize Intel Foundry se dodnes potýká s obrovskými ztrátami a vypadá to, že proces 18A, který měl být významnou vzpruhou, bude nakonec používán především pro interní potřeby, a externí zákazníky se bude Intel snažit směřovat na jeho nástupce, 14A. Tak snad se alespoň toto už konečně povede. Nijak zásadně se Intelu zatím nepovedlo prorazit ani v oblasti GPU s jeho grafickými kartami Arc, ačkoli např. poslední Arc B580 je mnohými označován za nejlepší mainstreamovou grafickou kartu poslední doby s výborným poměrem ceny a výkonu.