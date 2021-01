CEO Intelu Robert Swan rezignuje, kdo jej nahradí?

Jedná se o přepis rozhovoru mezi Intelem a Susquehannou , z nichž jsme se dozvěděli údaje o stavu 10nm procesu, vývoji nových procesorových generací, anebo i o tom, že Robert Swan má ve své funkci brzy skončit. Právě to už bylo nyní potvrzeno , přičemž Swan opustí svou funkci 15. února, kdy jej nahradí jeho dosavadní protějšek z firmy VMWare, Patrick Gelsinger.

Robert Swan

Tuto skutečnost už ohlásil sám Intel a v reakci na to vyskočila hodnota jeho akcií o 7 procent, zatímco akcie VMWare o právě o tolik procent klesly.

Patrick Gelsinger



Bob Swan byl jmenován CEO Intelu na začátku roku 2019, kdy už řadu měsíců působil jako prozatimní výkonný ředitel poté, co Brian Krzanich byl odejit oficiálně kvůli vztahu se svou podřízenou. Swan převzal Intel nacházející se už po uši v technologické krizi, z níž jej za dva a půl roku nedokázal vyvést, takže nyní tento úkol padá do klína Gelsingerovi. Už dříve se přitom snášela na volbu Intelu kritika kvůli tomu, že byl vybrán Swan jako CEO bez technických zkušeností, ostatně ten dříve působil na pozici finančního ředitele firmy.

Pat Gelsinger sice přichází přímo z VMWare, kde byl výkonným ředitelem od roku 2012, dříve pracoval v EMC, ovšem ještě před tím byl vůbec prvním CTO (technický ředitel) právě v Intelu. Krom toho také působil na pozicích viceprezidenta a generálního manažera divize Digital Enterprise Group v Intelu.

My uvidíme, zda se brzy dozvíme o tom, jakým směrem se Gelsinger chce vydat a jaké budou jeho první kroky. Vrací se do své firmy, kde původně pracoval už od roku 1979.

Co se týče odkazovaného rozhovoru mezi Intelem a Susquehannou, nyní již můžeme říci, že dané informace jsou pravdivé. Jednak se nám nyní potvrdil odchod Roberta Swana a pak se ukázalo i to, že procesory Ice Lake-SP se skutečně opozdí. Vypadá to tak, že vývoj 7nm procesu Intelu je ve větších problémech, než se doposud mínilo, že Rocket Lake-S sám Intel nevnímá jako dobrou volbu a že zmíněné Ice Lake-SP také nebudou procesory dle jeho gusta. Gelsinger tak asi bude mít co dělat, aby Intel vrátil zpět na koleje.

