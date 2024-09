CEO Nvidie říká: "Počítačovou grafiku už nemůžeme dělat bez AI"

Přestože někteří hráči stále nemohou přijít na chuť technologiím umělé inteligence, které umožňují vylepšovat výkon počítačových her tím, že se generují v nižších rozlišeních a pomocí AI se rozlišení navyšuje (případně i samotné snímky mezi těmi vygenerovanými), někteří je naopak uvítali. Jensen Huang, CEO společnosti Nvidia, se nedávno nechal slyšet, že "už nemůžeme dělat počítačovou grafiku bez umělé inteligence". Tím patrně myslel především technologii Nvidia DLSS, ale spadat sem mohou další technologie jako Intel XeSS a AMD FSR, které rovněž stále více a více zahrnují různé formy AI do svého fungování.



Přidal, že se vypočítá jeden pixel, zatímco pomocí AI se inferencí dopočítá dalších 32, což je dle jeho slov neuvěřitelné. Také řekl, že pokud to chceme nazvat halucinací, tak pak tedy "halucinujeme" 32 pixelů, přičemž to vypadá stabilně, fotorealisticky s vynikající kvalitou obrazu i vynikajícím výkonem. A to vše opět ohodnotil slovy, že je to až neuvěřitelné.

Každopádně už se pomalu začínají objevovat první herní tituly, které mají upscaling pomocí AI přímo v požadavcích na konfiguraci herní sestavy. Problémem je to, že výpočet každého pixelu je energeticky velmi náročný, zatímco samotná inference může být mnohem efektivnější a rychlejší. Současně také dodal, že AI akcelerovaná přes GPU se zdaleka nepoužívá jen pro hry, ale také pro robotiku nebo biologii, kde se zasazuje o výzkumy např. v lékařství.