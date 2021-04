Cerebras má nový čip přes celý wafer, tentokrát na 7nm procesu TSMC

Společnost Cerebras už v roce 2019 vytvořila Wafer Scale Engine , který pro ni vyrobilo TSMC na 16nm procesu a nyní nastupuje fyzicky stejně velký čip zabírající celou využitelnou plochu waferu, na němž je ale díky 7nm procesu více než dvojnásobek tranzistorů, což se pochopitelně odrazí i v kapacitě paměti, výkonu i propustnosti.

Jedná se o čip vytvořený na celé využitelné ploše 300mm waferu, což znamená, že byly pouze osekány okraje, kde jsou stejně jen neúplná torza obdélníkových jednotek, z nichž se celý čip skládá. WSE a ani novy WSE 2 pochopitelně není jeden velký unikátní čip zabírající celý wafer, jako spíše pole identických a vzájemně propojených čipů/jednotek, které jsou schopny pracovat jako celek.

Není totiž kvůli omezené velikosti fotomasky možné vytvořit jediný celistvý čip po celé ploše 300mm waferu a i kdyby to možné bylo, jeho funkčnost by ohrožovaly defekty. V rámci použité redundantní architektury přitom lze deaktivovat celé jednotky, takže nepřijdeme o celý čip a ostatní jednotky pak mohou spolu stále komunikovat, i když "oklikou". Co je ale nového v případě WSE 2?





Cerebras Wafer Scale Engine 2 Cerebras Wafer Scale Engine Nvidia A100 Výrobní proces TSMC 7nm TSMC 16nm TSMC 7nm N7 Počet jader 850.000 400.000 6.912 + 432 Velikost čipu 46.255 mm2 46.255 mm2 826 mm2 Počet tranzistorů 2,6 bilionů 1,2 bilionů 54 miliard Kapacita paměti SRAM 40 GB 18 GB 40 MB Paměťová propustnost 20 PB/s 9 PB/s 1.555 GB/s Propustnost interního rozhraní 220 Pb/s 100 Pb/s 600 GB/s Spotřeba (System/Chip) 20kW / 15kW 20kW / 15kW 250W (PCIe) / 400W (SXM)

Srovnání s GPU akcelerátorem NVIDIA A100 je tu pochopitelně jen pro představu, neboť je jasné, že jde jinak o neporovnatelné produkty. Oproti původnímu WSE tu ale máme více než dvojnásobný počet jader na zcela stejné ploše, což koresponduje s rovněž více než dvojnásobným počtem tranzistorů, což zajistil pouze a jen 7nm výrobní proces. Vypadá to tak, že Cerebras prostě "jen" navýšil počet jader, což se odrazilo i v kapacitě SRAM a proporčně narostly také propustnosti a jediné, co zůstalo na stejné úrovni, je spotřeba.

WSE-2 je tak opět určen pro systémy umělé inteligence a Cerebras se chlubí tím, že zvládne nahradit stovky nebo i tisíce GPU rozprostřených v tuctech serverových clusterů se spotřebou stovek kilowattů. Výrobce ale neuvedl, na jakých taktech WSE-2 pracuje, ovšem prozradil, že jde o srovnatelnou frekvenci s předchozí verzí, která má takty někde mezi 2,5 až 3 GHz. Provedeny ale byly také nespecifikované zásahy do mikroarchitektury s cílem získat vyšší výkon.

Stejně jako minule bude WSE-2 nasazen ve speciálním 15U systému, který je schopen provozovat i uchladit tak velký čip. V tomto ohledu jsou prý změny jen minimální, což je i následek toho, že nová verze je stejně velká jako stará a má i stejnou spotřebu.

Dostupnost WSE-2 je naplánována na letošní třetí čtvrtletí.

Ceny souvisejících / podobných produktů: