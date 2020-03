Červnový herní veletrh E3 2020 byl také zrušen

Toto rozhodnutí přitom vrhá stín i na letošní Computex, který je naplánován rovněž na začátek června, ovšem v jeho případě stále oficiálně probíhá registrace. Entertainment Software Association (ESA) se ale už nyní rozhodla zrušit veletrh E3, který je jednou z nejdůležitějších herních událostí roku. Do světa to nejdříve vytroubili lidé z indie společnosti Devolver Digital , kteří sdělili, aby si ostatní začali rušit své rezervace a letenky. Samotná ESA v tu dobu ještě mlčela, respektive své rozhodnutí neventilovala na veřejnosti. Už ale evidentně informovala společnosti, které se měly E3 zúčastnit, aby to věděly jako první.