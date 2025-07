Chatboti míří do armády USA, DoD dá 200 mil. USD čtyřem AI firmám včetně xAI

Stává se děj filmu Terminátor a existence něčeho blížícího se Skynetu blíže skutečností? To ještě nevíme, nicméně víme to, že Chief Digital and Artificial Intelligence Office (CDAO) oznámil, že oddělení Department of Defense (DoD) nyní ve větším nasadí technologie umělé inteligence pro pomoc při řešení kritických národních bezpečnostních výzev. Přední firmy ve vývoji AI dodají své modely a technologie, přičemž půjde v některých případech dokonce o AI agenty pro nejrůznější nasazení v rámci vojenských misí. AI agent je přitom technologií, kdy už sama AI přebírá rozhodování a provádění některých úloh (v běžném komerčním nasazení jsou to např. takové věci, že jí řeknete, ať sežene letenky do Říma, a ona sama projde stránky, najde nejlepší spoje, vyplní požadované údaje a se svolením uživatele vše objedná).

Granty budou ve výši max. 200 milionů USD na společnost, přičemž mezi čtyřmi společnostmi, které na ně dosáhnou, jsou Anthropic, Google, OpenAI a také xAI, který měl jen před pár dny nemalou kauzu ohledně nenávistných příspěvků, které musely být mazány . xAI Elona Muska, který navíc ještě nedávno šéfoval vládní organizaci DOGE, tak představuje nový Grok for Goverment, přičemž jako využití uvádí docela vágní popisy ve stylu zrychlení každodenních vládních služeb nebo pomoc s řešením nevyřešených problémů ve vědě a technologiích. Vládní organizace a úřady tak budou moci využívat služby jako Deep Search nebo Tool Use. Nezdá se tak, že by americká vláda chtěl AI pouštět do bojů, spíše bude sloužit k urychlení vývoje technologií a každodenní administrativě.