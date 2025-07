ChatGPT dostává režim Study, místo odpovědi bude studenty učit, jak k ní dojít

Když před pár lety přišel ChatGPT, bylo docela rychle jasné, že se standardní školství hodně změní. Takřka přes noc studenti dostali nástroj, který jim pomohl vypracovat téměř jakoukoli práci, a domácí úkoly se v tradiční podobě staly takřka nepoužitelnými. Ze stran učitelů se mnohdy objevily velké obavy o to, že studenti budou tímto způsobem podvádět a jejich kritické myšlení půjde jen směrem dolů. Praxe ukazuje, že tak jako vždy, chatboti jsou jen jedním z mnoha nástrojů. Ti, kteří podváděli i bez nich, podvádí i s nimi, a ti, kteří byli svědomití, se i dnes obvykle snaží používat je ke své vlastní výuce. U domácích úkolů nebo větších projektů, které se nedělají jen ve škole, to ale přesto přineslo v podstatě nutnost obhajob, má-li učitel co nejkorektněji ohodnotit studentovy znalosti a schopnosti. Nyní už nestačí jen najít kopii studentovy práce na internetu.

ChatGPT nicméně nyní přichází s lepší podporou pro studenty, kterým dává mocný nástroj ke studiu. Jde o režim Study, který místo odpovědi, byť i s nějakým tím vysvětlením, studenty vede k tomu, aby si na otázku odpověděli sami. Při odpovídání tak využívá Sokratovskou metodu a snaží se studenty vést otázkami a sebereflexí nad svými dosavadními znalostmi. K řešení se tak dostává postupně, přičemž některé části studentovi řekne sám, na jiné se ho naopak snaží dovést otázkami. Systém by měl reflektovat úroveň studenta, nebýt tedy příliš jednoduchý, ale ani složitý, což by měl poznat z předchozích chatů. Může také vytvořit osobní kvízy, otevřené otázky a podobně. Systém byl vytvořen za pomoci učitelů, vědců a jiných pedagogických pracovníků. Dostupný je pro plány Free, Plus, Pro a Team, do plánu Edu se dostane v následujících týdnech.