ChatGPT má týdně už přes 200 milionů aktivních uživatelů

ChatGPT se objevil koncem roku 2022 a strhl na sebe velkou pozornost. Jeho schopnosti sice nejsou dokonalé, ale pro mnoho nasazení je nesmírně efektivním nástrojem, jak zrychlit i zkvalitnit práci. Podle OpenAI je ChatGPT používáno v 92 % firmách ze seznamu Fortune 500, což dává jasně najevo, že jde o nástroj, který se stal v byznysu široce používaným a v podstatě už standardním. Zvýšilo se také používání jeho API, a to od uvedení Chatbotse objevil koncem roku 2022 a strhl na sebe velkou pozornost. Jeho schopnosti sice nejsou dokonalé, ale pro mnoho nasazení je nesmírně efektivním nástrojem, jak zrychlit i zkvalitnit práci. Podle OpenAI je ChatGPT používáno v 92 % firmách ze seznamu Fortune 500, což dává jasně najevo, že jde o nástroj, který se stal v byznysu široce používaným a v podstatě už standardním. Zvýšilo se také používání jeho API, a to od uvedení GPT-4o mini v letošním červenci (ani ne před 1,5 měsícem) už dokonce dvojnásobně.

OpenAI se také chlubí tím, že týdně zaznamenává ChatGPT už přes 200 milionů aktivních uživatelů, přičemž loni v listopadu byla překonána meta 100 milionů. Ke zdvojnásobení tak došlo za pouhých 9 měsíců. Konkurenční Meta AI má podle jiných informací 400 milionů aktivních uživatelů, tam jde ale o měsíční metriku. Není to ale zdaleka jediná konkurence, na jiných chatbotech pracuje např. i Google a mnoho jiných společností.

Poslední hodiny se hovoří i o tom, že do OpenAI chce hodně investovat Apple, což napovídá, že nás patrně čeká větší integrace služeb založených na ChatGPT do produktů této značky. Hodnota OpenAI by se mohla takto vyšplhat už přes 100 mld. USD.