ChatGPT míří do škol, univerzita ASU pro své studenty uzavírá spolupráci s OpenAI

Ať už se to někomu líbí nebo ne, umělá inteligence převrací lidský život v mnoha oblastech naruby. Velmi patrné to už dnes je a bude ve vzdělávání (v dobrém, ale i špatném). Boj proti používání chatbotů ve školství se nedá vyhrát a v zásadě je spíše kontraproduktivní, protože právě efektivní schopnost využívat chatboty bude v budoucnu zásadní. Cílem je nyní spíše naučit děti požívat tento nástroje efektivně, než v jeho používání bránit. Jak se totiž říká, "AI vás nenahradí, ale člověk pracující s AI ano." Arizona State University (ASU) si to uvědomuje a uzavírá partnerství s OpenAI.



Výsledkem tak je, že škola bude studenty podporovat v uváženém využívání chatbota. Říká, že tyto systémy umělé inteligence tu už zůstanou, a tak jsou optimističtí v tom, jak se mohou stát mocnými nástroji, které pomohou studentům v učení, mají jim pomoci se učit rychleji a problematice více porozumět do hloubky (tady si ale myslím, že to docela závisí na charakteru studenta). Zda se tak stane, to ukáže až čas, faktem je, že AI se dá snadno zneužít k napsání eseje, o které student neví zhola nic, stejně jako se dá perfektně využít k přehlednému vysvětlení konkrétní látky. ASU využije vzdělávací plán ChatGPT k vytváření AI avatarů a vzniku virtuálních kamarádů a partnerů pro studium, vzniknou také personalizovaní virtuální učitelé pro vysvětlování STEM předmětů.