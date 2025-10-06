ChatGPT naprosto dominuje mezi chatboty, statistiky mu přisuzují 81-86 %
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Éra chatbotů ve velkém začala se spuštěním ChatGPT a není divu, že se i díky tomu stalo u většiny lidí první volbou, u které už zůstávají. Dle statistik má přes 80% tržní podíl.
Být první je mnohdy výhodou. Není divu, že se OpenAI snažilo vyrukovat s chatbotem ChatGPT před svou konkurencí, i když zdaleka nešlo o bezproblémový produkt, nemluvě o dodnes trvajících sporech ohledně způsobu trénování a získávání trénovacích dat. Vzhledem k tomu, že spousta lidí tak jako prvního chatbota zkusila ChatGPT, mnohdy se stalo, že u něj také zůstali. A i to je důvodem, že má tento chatbot drtivý tržní podíl. Podle Statcounteru má totiž ChatGPT 81,12 % trhu, což je opravdu velmi výrazné vedení. Druhé je Perplexity, které sice v minulosti bylo podstatně úspěšnější (v březnu mělo více než 14% podíl), nicméně po letním pádu k 8 % se opětovně zvedá a dosáhlo na 10,85 %. Microsoft Copilot se pohybuje obvykle mezi 4-5 %, pro září se dostal na 4,04 %. Google Gemini je na čtvrté pozici s 2,82 %, pátý je Claude s 0,99 %. Výrazně se pak propadl DeepSeek. Ten měl ještě v srpnu 2,7 %, nicméně nyní je na pouhých 0,18 %.
OneLittleWeb říká, že hledání primárně přes AI nyní sice tvoří jen 2,69 % vyhledávání (zde je nutné opětovně připomenout, že chatbot je pro vyhledávání nutné používat velmi obezřetně), nicméně meziročně se používání chatbotů zvýšila o 80,92 %. Podle této statistiky rovněž verze ChatGPT vede, a to ještě drtivěji s 86,32 %. Tato statistika ještě přisuzuje DeepSeeku hodně vysoký podíl 3,15 %, a tedy druhé místo. Třetí je Google Gemini s 3,06 %, Perplexity je čtvrté s 2,42 %. Pátou pozici bere Claude, který se dostal na 2,1 %, první šestku pak uzavírá Microsoft Copilot s pouhým 1,67% podíl.
Jak vidíme, procenta se dost liší, takže tyto hodnoty je třeba brát s rezervou, každopádně je jasné, že jako první tu máme ChatGPT s podílem přes 80 %. Perplexity je velkou neznámou, tady jsme na 6,5±4 %, což je obrovské rozmězí. Další, jako Gemini a Copilot jsou někde kolem 3±1 %, Claude je u cca 1,5±0,5 %.
