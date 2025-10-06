Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Robotika, AI
>
Microsoft

ChatGPT naprosto dominuje mezi chatboty, statistiky mu přisuzují 81-86 %

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
ChatGPT naprosto dominuje mezi chatboty, statistiky mu přisuzují 81-86 %
Éra chatbotů ve velkém začala se spuštěním ChatGPT a není divu, že se i díky tomu stalo u většiny lidí první volbou, u které už zůstávají. Dle statistik má přes 80% tržní podíl.
Reklama
Být první je mnohdy výhodou. Není divu, že se OpenAI snažilo vyrukovat s chatbotem ChatGPT před svou konkurencí, i když zdaleka nešlo o bezproblémový produkt, nemluvě o dodnes trvajících sporech ohledně způsobu trénování a získávání trénovacích dat. Vzhledem k tomu, že spousta lidí tak jako prvního chatbota zkusila ChatGPT, mnohdy se stalo, že u něj také zůstali. A i to je důvodem, že má tento chatbot drtivý tržní podíl. Podle Statcounteru má totiž ChatGPT 81,12 % trhu, což je opravdu velmi výrazné vedení. Druhé je Perplexity, které sice v minulosti bylo podstatně úspěšnější (v březnu mělo více než 14% podíl), nicméně po letním pádu k 8 % se opětovně zvedá a dosáhlo na 10,85 %. Microsoft Copilot se pohybuje obvykle mezi 4-5 %, pro září se dostal na 4,04 %. Google Gemini je na čtvrté pozici s 2,82 %, pátý je Claude s 0,99 %. Výrazně se pak propadl DeepSeek. Ten měl ještě v srpnu 2,7 %, nicméně nyní je na pouhých 0,18 %.
 
OneLittleWeb říká, že hledání primárně přes AI nyní sice tvoří jen 2,69 % vyhledávání (zde je nutné opětovně připomenout, že chatbot je pro vyhledávání nutné používat velmi obezřetně), nicméně meziročně se používání chatbotů zvýšila o 80,92 %. Podle této statistiky rovněž verze ChatGPT vede, a to ještě drtivěji s 86,32 %. Tato statistika ještě přisuzuje DeepSeeku hodně vysoký podíl 3,15 %, a tedy druhé místo. Třetí je Google Gemini s 3,06 %, Perplexity je čtvrté s 2,42 %. Pátou pozici bere Claude, který se dostal na 2,1 %, první šestku pak uzavírá Microsoft Copilot s pouhým 1,67% podíl.
 
Jak vidíme, procenta se dost liší, takže tyto hodnoty je třeba brát s rezervou, každopádně je jasné, že jako první tu máme ChatGPT s podílem přes 80 %. Perplexity je velkou neznámou, tady jsme na 6,5±4 %, což je obrovské rozmězí. Další, jako Gemini a Copilot jsou někde kolem 3±1 %, Claude je u cca 1,5±0,5 %.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
xAI hledá trenéry Groka za 45-100 USD za hodinu, lidé mají AI učit programovat hry
xAI hledá trenéry Groka za 45-100 USD za hodinu, lidé mají AI učit programovat hry
3.10.2025, Milan Šurkala3
Anthropic zaplatí mimosoudní vyrovnání 1,5 mld. USD za ilegální trénování AI na upirátěných knihách
Anthropic zaplatí mimosoudní vyrovnání 1,5 mld. USD za ilegální trénování AI na upirátěných knihách
29.9.2025, Milan Šurkala33
Nvidia investuje až 100 mld. USD do OpenAI a instaluje výpočetní centra s 10 GW
Nvidia investuje až 100 mld. USD do OpenAI a instaluje výpočetní centra s 10 GW
24.9.2025, Milan Šurkala9
Dva elektrické letouny XPeng se před přehlídkou srazily ve vzduchu, jeden začal hořet
Dva elektrické letouny XPeng se před přehlídkou srazily ve vzduchu, jeden začal hořet
17.9.2025, Milan Šurkala7
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Elon Musk se stal první člověkem s jměním 0,5 bilionu USD
Elon Musk se stal první člověkem s jměním 0,5 bilionu USD
Včera, Milan Šurkala4
Streamování YouTube přes 56k modem? Otestováno, jen jich bylo potřeba 12 najednou
Streamování YouTube přes 56k modem? Otestováno, jen jich bylo potřeba 12 najednou
Včera, Milan Šurkala3
AMD dále ukrajuje Intelu na Steam Survey, už má více než 41% podíl
AMD dále ukrajuje Intelu na Steam Survey, už má více než 41% podíl
4.10.2025, Milan Šurkala
xAI hledá trenéry Groka za 45-100 USD za hodinu, lidé mají AI učit programovat hry
xAI hledá trenéry Groka za 45-100 USD za hodinu, lidé mají AI učit programovat hry
3.10.2025, Milan Šurkala3
Slovinci zakryjí 50 % jezera solárními panely, největší plovoucí elektrárna v EU má mít 140 MW
Slovinci zakryjí 50 % jezera solárními panely, největší plovoucí elektrárna v EU má mít 140 MW
3.10.2025, Milan Šurkala22
Apple odsouvá levnější Vision Pro, chce se soustředit na chytré brýle
Apple odsouvá levnější Vision Pro, chce se soustředit na chytré brýle
2.10.2025, Milan Šurkala
Intel údajně jedná o spolupráci s rivalem AMD, možná pro něj bude vyrábět čipy
Intel údajně jedná o spolupráci s rivalem AMD, možná pro něj bude vyrábět čipy
2.10.2025, Milan Šurkala21
XPG uvedlo skříně Valor Air Nano a Mesh Nano, nový je i 850W zdroj Pymcore SFX
XPG uvedlo skříně Valor Air Nano a Mesh Nano, nový je i 850W zdroj Pymcore SFX
2.10.2025, Milan Šurkala2