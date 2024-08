ChatGPT nyní bezplatně umožňuje generovat 2 obrázky denně pomocí DALL-E 3

ChatGPT. Pozoruhodné je [prozatím] především to, jak moc funkcí se dostává i do bezplatné varianty chatbota. Ten totiž nedávno dostal DALL-E 3, kterou najdete např. i v Microsoft Copilotu a Image Creatoru v prohlížeči Microsoft Edge. Bezplatně je ale počet obrázků značně omezen, a to jen na dva denně. To není mnoho, protože obvykle je potřeba obrázky iterovat a postupně dodávat systému další nápovědy, než se uživatel dobere k finálnímu výsledku, se kterým bude spokojen, takže s limitem na dva obrázky může skončit ještě dříve, než vlastně začne. OpenAI neustále vylepšuje svého chatbota. Pozoruhodné je [prozatím] především to, jak moc funkcí se dostává i do bezplatné varianty chatbota. Ten totiž nedávno dostal multi-modální model GPT-4o , který je schopen pracovat i s obrazem a zvukem, což umožňuje spoustu zajímavých funkcí spojených např. s analýzou obrazu. Nyní dostává další novinku, možnost využívat obrazovou generativní AI , kterou najdete např. i v Microsoft Copilotu a Image Creatoru v prohlížeči Microsoft Edge. Bezplatně je ale počet obrázků značně omezen, a to jen na dva denně. To není mnoho, protože obvykle je potřeba obrázky iterovat a postupně dodávat systému další nápovědy, než se uživatel dobere k finálnímu výsledku, se kterým bude spokojen, takže s limitem na dva obrázky může skončit ještě dříve, než vlastně začne.

Placený plán ChatGPT Plus už uživatelům přinese vyšší počet 50 obrázků denně a nesmíme zapomínat na to, že zde pořád máme Image Creator se stejným modelem (LLM) na pozadí, který to umí také (tam po vyčerpání "Boostů" spadnete do pomalejšího zpracování). Každopádně takto si máte v ChatGPT možnost vyzkoušet, co vlastně tento systém umí, jak kvalitní (nebo nekvalitní) generativní AI DALL-E 3 vlastně je, a zda má smysl si připlácet za variantu Plus, která má toto omezení denních generování podstatně výše.