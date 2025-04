ChatGPT pomohl zachránit ženě život, navedl ji ke správné diagnóze a odhalení rakoviny

Umělá inteligence se stává stále větší součástí medicíny. Doktorům pomáhá při diagnózách, přičemž studie obvykle ukazují o trochu lepší výsledky, když doktoři mají k ruce podobného pomocníka. Některé studie dokonce ukázaly i výrazně lepší výkony, když se to nechalo jen na AI, než když doktoři s AI spolupracovali. Přesto vůči jejímu použití k diagnózám panuje nadále skepse, což je pochopitelné. Zatímco někde pomůže, jinde je tomu naopak a může přitížit. Jeden z pozitivních případů pro AI se stal v USA, kde 40letá žena Lauren Bannon začala trpět nevysvětlitelnými problémy s ohýbáním prstů ráno a večer, k čemuž se později přidaly bolesti žaludku a ztrátu více než 6 kg hmotnosti během měsíce. Lékaři vyloučili různé nemoci jako revmatoidní artritidu, nicméně to, co je příčinou, se najít nepodařilo. Testy na vše možné vycházely stále v normě.

Lauren, která v práci často využívala ChatGPT, se tak ze zoufalosti zeptala chatbota, co by to mohlo být. Chatbot na základě příznaků navrhl, že by mohlo jít o Hashimotovu tyreoiditidu, což je autoimunitní onemocnění štítné žlázy. Žena tak trvala na tom, aby jí s podezřením na toto doktoři vyšetřili, přestože neměla úplně typické příznaky této nemoci. Podezření se potvrdilo a spolu s tím se našly dvě malé bulky u štítné žlázy. Skrytou rakovinu by patrně bez pomoci chatbota tak rychle nenašla. Následně podstoupila operaci, při které jí byla odstraněna štítná žláza a dvě lymfatické uzliny z krku. I přesto nabádá ona i experti, aby se výsledky od AI nepoužívaly lehkovážně a neměly by být základem léčby. Jejich využití je spíše v pomoci k nápadům, co by mohlo být onou nemocí, ale ne přímo ke stanovení konečné diagnózy.