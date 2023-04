ChatGPT se možná vrátí do Itálie, zapracuje se na ochraně soukromí

Systémbere internet útokem, nicméně představuje také bezpečnostní riziko. Lidé do něj zadávají mnohdy důvěrné interní informace, což byl nedávno příklad Samsungu . Zaměstnanci chtěli po ChatGPT pomoci vyřešit nějaký problém v práci, jenže si (možná) neuvědomili, že systém může tato interní data používat dál. Tímto pak může dojít k úniků informací z firmy. Problémy to dělá ale i jinde a došlo to dokonce tak daleko, že(resp. její regulátor Garante) dala systému dočasný ban kvůli nedostatečné ochraně soukromí. To bylo reakcí na to, že ChatGPT začal zobrazovat zprávy jedněch lidí druhým, objevily se i případy zveřejňování platebních informací.