ChatGPT se stává vyhledávačem, podporuje funkci Search s výpisem odkazů

OpenAI představuje novou velmi užitečnou funkci pro oblíbeného chatbota ChatGPT. Tato generativní AI nyní zastoupí i funkci vyhledávače, tedy podobné možnosti jako roky nejoblíbenější vyhledávač Google, kterému se tímto může stát konkurencí. Zatímco dosud byl především generativní AI naučenou na datech do určitého termínu, přičemž byl vhodný především pro konceptuální a nikoli faktické otázky, nově bude nabízet i onu faktickou část (tedy i funkci chatbota naroubovaného na vyhledávač, což umělo např. Perplexity AI).

Uživatel tak stiskem na tlačítko Search může aktivovat vyhledávací mód chatbota, který kombinuje oba přístupy a vygeneruje odpověď spolu s odkazy na články, kde uživatel může data dále ověřit. Toto vyhledávání může být také automatické v závislosti na tom, jak se chatbota zeptáte (sám by měl rozpoznat, zda ho chcete využít spíše v režimu běžné generativní AI nebo v režimu vyhledávače). Postaven je na modelu GPT4o. Zde připomeňme, že základní vyhledávací režim s odkazy nabízí ChatGPT už i dnes, a to i pro neplatící uživatele (je postaven na výsledcích z Bingu).



Jako první je k dispozici pro předplatitele ChatGPT Plus a Team. Uživatelé plánů Enterprise a Edu si budou muset počkat několik týdnů, neplatící uživatelé pak několik měsíců. Novinka by měla informace prezentovat více jako vyhledávač (lépe graficky odlišené citace) a méně jako chatbot, což je případ dnešní verze vyhledávací funkce v chatbotu. Má také speciální režimy pro zobrazování dotazů o počasí, akciích, sportu, aktualitách a mapách. V budoucnu by se OpenAI chtělo zaměřit také více na cestování a nakupování. Počítá se také s funkcemi Advanced Voice a Canvas.



OpenAI věří, že AI je budoucností vyhledávání. Už nyní spolupracuje s mediálními domy jako Associated Press, Axel Springer, Condé Nast, Dotdash Meredith, Financial Times, GEDI, Hearst, Le Monde, News Corp, Prisa (El País), Reuters, The Atlantic, Time a Vox Media. Další novinkou v ChatGPT je možnost vyhledávání v historii konverzací.