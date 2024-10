ChatGPT uvádí Canvas, novou formu spolupráce s chatbotem pro selektivní editaci

Společnost OpenAI představuje novou funkci ChatGPT Canvas. Určena je pro psaní textu, ale i programů, kdy v separátním okně umožní snazší spolupráci uživatele a chatbota na projektu. Koncept běžné konverzace rozšiřuje o možnosti manuální selekce částí textu, na které se má chatbot zaměřit a upravit jen ty (a ne jiné). Základem je GPT-4o a jako první si novinku budou moci vyzkoušet uživatelé ChatGPT Plus a Team (a to globálně). V tomto týdnu by se ale měli dočkat i uživatelé plánů Enterprise a Edu. Neplatící uživatelé plánu Free budou mít tuto funkčnost k dispozici až poté, co vyjde ze stádia betaverze.



Výhodou není jen možnost selektivního výběru toho, na co má zaměřit chatbot, funkce nově umožňuje i možnost přepisování jeho výstupu, takže při dalším dotazu se může pracovat s obsahem, který mohl být editován i uživatelem. Užitečnou funkcí je i možnost vrátit se v konverzaci zpět k předchozím variantám vygenerovaného obsahu. ChatGPT také může přidávat návrhy na změny, samozřejmostí jsou funkce jako úprava délky nebo stylu vybrané části textu (včetně jeho složitosti a cílové skupiny), může kontrolovat gramatiku, smysluplnost nebo konzistenci stylu. Zvládne také přidat emoji nebo různé formy zvýraznění.

V případě zdrojových kódů je může debugovat, přidávat komentáře, opravovat chyby, zvládá také jeho překlad (konverzi) do jiných programovacích jazyků (podporovanými jsou JavaScript, TypeScript, Python, Java, C++ a PHP).