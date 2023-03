ChatGPT “vymyslel” a naprogramoval novou hru. Má to háček, hra už existuje

Umělá inteligence je velkým tématem posledních týdnů a systém ChatGPT se nám postaral o další zajímavost. Daniel Tait nechal chatbota nejprve doporučit nějakou podobnou hru k sudoku. ChatGPT navrhnul např. Kakuro, Nonograms, KenKen, Hitori a Slitherlink. Tait ale tyto hry znal, proto se rozhodl vyzvat systém k navržení nové hry, která ještě neexistuje. Nejprve navrhnul Labyrinth Sudoku s mírnými změnami proti tradiční verzi hry. Zkoušel to dál, až chatbot navrhnul hru nazvanou Sum Delete. V té má uživatel matici s čísly a součty v jednotlivých řádcích a sloupcích, kterých má dosáhnout. Pak jen maže nevyhovující čísla tak, aby dosáhl výsledného součtu.

To pro Taita vypadalo dostatečně zajímavě a nechal systém, ať vygeneruje hru v HTML a JavaScriptu, což zabralo zhruba půl minuty. Poté to trochu doladili pomocí CSS a během několika hodin byla hra plně připravena. Nechal ještě vygenerovat jiný chytlavější název, kde ChatGPT přišel se jménem Sumplete jako kombinací slov “sum” a “complete”. Zahrát si ji můžete na sumplete.com a je opravdu zajímavá. Matice 3x3 a 4x4 jsou velmi jednoduché, trochu náročnější to začne být od 5x5. Tait ale současně vyzval lidi k tomu, aby mu řekli, zda je hra opravdu originálním výtvorem. AI ho totiž přesvědčovala, že hru vymyslela.