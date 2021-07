Chia dostala pooly, malí farmáři mají konečně šanci

Chia založená na úložném prostoru a kapacitě vytvořených souborů s hashi dávala v posledních týdnech reálnou možnost výdělku jen opravdu velkým farmářům, čili nikomu z těch, kteří si přikoupili jen pár disků do své domácí sestavy. Ti samozřejmě měli šanci stále, ovšem s rostoucí kapacitou sítě šlo už spíše o sportku než o těžbu/farmaření.

Stejné by to bylo ostatně i v případě Etherea či dalších kryptoměn, kde člověk s jednou jakkoliv výkonnou grafikou nemá šanci na reálný úspěch, aniž by se zapojil do poolu, čili těžil s dalšími lidmi, s nimiž se pak podělí o výdělek dle svého výkonnostního vkladu.

Chia Network přitom včera oficiálně zveřejnila potřebný protokol pro pooling, čili nyní už má opět smysl farmařit i s několika disky, respektive máme jistý alespoň nějaký výdělek. Kapacita sítě přitom nedávno dosáhla už 30 exabajtů, kam vyrostla z původních cca 100 petabajtů a proporčně pak vzrostla i obtížnost zisku odměny, která je v podobě dvou kusů Chia.

Pooly přitom vznikaly už dříve, ale nemáme informace o tom, zda vůbec k něčemu byly, než byl vypuštěn do světa potřebný protokol. V každém případě jich běželo jen cca pět, ovšem nyní to jsou již tři desítky s kapacitami od stovek gigabajtů po stovky petabajtů. Smysl má se přidat pochopitelně k takovému, který má kapacitu dávající s ohledem na celkových 30 exabajtů šanci na úspěch, a to právě i s ohledem na poplatek plynoucí poolu z vydělaných Chia či další podmínky.

Zajímavé je, že celková kapacita sítě (aktuálně 30,34 exabajtů) od spuštění poolů moc nevzrostla, což značí, že tato změna zatím moc lidí nenalákala (zpět), anebo že ti i přes drasticky se snižující šance na úspěch většinou nepřestali farmařit. Ovlivněna moc nebyla ani hodnota Chia , která se jen "zavlnila", ale jinak zůstává na cca stejné úrovni jako v předchozích dnech.

A ještě jedna důležitá informace, dle Chia Network potřebujeme pro využití poolů software verze 1.2.0, přičemž ploty vytvořené pomocí starších verzí mají fungovat i nadále. Pokud někdo chce farmařit na svou pěst i nadále, nemusí ani aktualizovat software a ty samé ploty lze používat pro sólo farmaření a také v poolech. Od čeho ale Chia Network dává ruce pryč, to je vyplácení odměn od poolů, čili pokud některé budou v tomto podvádět, je to na jednotlivých členech, aby se s tím vypořádali, a to nejjednodušeji přechodem jinam.



