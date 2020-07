Chrome 84 vychází se zpožděním. Blokuje otravné žádosti o notifikace

Google tento týden vydal Chrome 84 pro Windows, Mac, Linux, Android a iOS. Stalo se tak později, než počítal původní plán. Důvodem byla omezení vyplývající z koronavirové krize, kvůli kterým Google nejprve zcela pozastavil velké aktualizace pro Chrome a později změnil jejich harmonogram. Pro uživatele to ovšem stejně neznamená žádný zásadní problém, neboť novinek upravujících uživatelské rozhraní a viditelné funkce v Chromu 84 mnoho nenajdeme, naopak naprostá většina z nich tentokrát cílí na vývojáře. Pojďme si tedy shrnout to nejpodstatnější, co aktualizace přináší.

Chrome, podobně jako Firefox, konečně bojuje s otravnými žádostmi o zasílání notifikací. Některé stránky se totiž rozhodly tuto funkci zneužívat a obtěžovat návštěvníka opakovanými žádostmi o aktivaci, nebo dokonce podmiňují zobrazení obsahu přihlášením k odběru notifikací. Pokud prohlížeč detekuje takovou nekalou praktiku, v pravém rohu adresního řádku se ukáže ikona přeškrtnutého zvonku. Po rozkliknutí se zobrazí možnost pokračovat v blokování nebo povolit notifikace s upozorněním, že daný web se nejspíš snaží uživatele oklamat.

Od května 2016 se mohou webové stránky díky atributu SameSite rozhodnout, zda chtějí zamezit používání souborů cookies třetími stranami. Pro omezení sledování a zvýšení soukromí uživatelů začal Chrome od verze 80 vyžadovat, aby stránky výslovně uváděly, že nechtějí používat atribut SameSite, v opačném případě by byly cookies omezeny pouze pro daný web. Kvůli pandemii onemocnění COVID-19 nakonec Google tento krok pozastavil, aby ve složité době zabránil problémům např. při nákupech v internetových obchodech. Nakonec tedy k této změně dochází až od verze 84.

Pokud rozšíření v prohlížeči změní domovskou stránku, Chrome bude nejprve vyžadovat potvrzení této změny po uživateli. V případě překliknutí bude k dispozici možnost vrátit nastavení zpět. Verze 84 také podnikne další krok ke snížení nároků na procesor a spotřebu energie. Jedná se o rozšíření dříve implementované funkce zmrazení neaktivních karet. Nově prohlížeč detekuje i případy, kdy je stránka překrytá jiným oknem a bude ji tedy považovat za neaktivní. Toto se netýká webů přehrávajících hudbu nebo video. Novinka je zatím dostupná pro první uživatele a širšího rozšíření by se měla dočkat ve verzi 85.

Mezi další novinky v Chromu 84 patří mimo jiné:

Bezpečnostní upozornění při stahování spustitelných souborů jako EXE nebo APK v systémech macOS, Windows, Linux a Chrome OS.

Web OTP API (dříve SMS Receiver API) pro automatické vložení přijatého kódu v SMS zprávě pro dvoufázové ověření. Uživatel bude muset nejprve povolit každé stránce přístup ke zprávě.

Wake Lock API umožní stránkám, aby zamezily zhasnutí displeje.

Progresivní webové aplikace nyní mohou vytvářet zástupce aplikací na desktopových i mobilních zařízeních.

Konec podpory šifrování TLS 1.0 a TLS 1.1. Uživatelům se místo přístupu na stránku zobrazí chybová obrazovka.

Ceny souvisejících / podobných produktů: