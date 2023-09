“Chyba” ve Windows 11 zrychluje načítání dat v Průzkumníku souborů

Zajímavou “chybu” objevili někteří uživatelé operačního systému Microsoft Windows 11. Chyba je záměrně v uvozovkách, protože se projevuje pozitivně. Zjistilo se, že když Průzkumníka přepnete do celoobrazovkového režimu (fullscreen pomocí F11) a vrátíte se zpět, je nějakým záhadným způsobem rychlejší. Svižněji se načítá obsah i hodně velkých složek a okamžité má být i generování náhledů.

Otázkou je, proč k tomu dochází, na což neznáme odpověď. Chybou tak nemusí být to, proč je v takovém případě Průzkumník rychlejší, ale spíše to, proč je ve standardu Průzkumník pomalejší, než by nutně musel být. Podle průzkumů různých verzí Windows 11 by toto chování mělo být pozorovatelné už od první varianty systému.