Chystá se kapesní linuxový počítač s Pi Zero 2 W a rádiem s dlouhým dosahem

Jak je vidět, tvůrci tohoto zařízení se ještě nepovedlo nabídnout hotovou verzi, a tak tu máme fialové PCB s tlačítky a potřebnou elektroniku, na němž sedí LCD displej. Až v rámci crowdfundingové kampaně by tak mohly být vybrány prostředky na dokončení celého zařízení.

Jistý Sulfuroid se chystá brzy rozjet financovací kampaň na platformě Crowd Supply, aby dotáhl vývoj tohoto zařízení, které v zásadě již funguje. Prozatím je jeho tvůrce nazývá Sharpikeebo, což asi nutně není konečný název. Odráží v sobě však to, že je založen na 2,7" displeji Sharp s rozlišením 400 x 240 a je také zřejmé, že bude disponovat plnou QWERTY klávesnicí, respektive spíše tlačítkovnicí. Specialitkou pak bude rádiový čip RFM95 pracující na 868 MHz, který slibuje možnost komunikace a ovládání s velkým dosahem. Jak velkým, to bude záviset už spíše na podmínkách i externí anténě, která se může k zařízení připojit. Může to být při přímé viditelnosti ovšem až 2km dosah.