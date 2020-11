Chystá se Mass Effect Legendary Edition: remaster, remake, nebo něco jiného?

Mass Effect Legendary Edition už je oficiální a zveřejněn byl i první teaser a jak už to tak bývá, z teaseru se o samotné hře a její podobě nedozvíme zhola nic.

Krátké video tak pro připomenutí ukazuje jen známé postavy z původních dílů Mass Effectu a my bychom se vůbec nezlobili, kdyby ty vypadaly v samotné hře stejně jako v teaseru. Dozvíme se to z doprovodných informací?

Především je třeba říci to, že půjde o remaster, a to přímo od BioWare. Čili by mělo jít především o vylepšení celkové technické stránky hry, což bychom měli poznat především na její grafice, podpoře dalších různých rozlišení apod. Na trh se přitom Mass Effect Legendary Edition chystá už relativně brzy, dle aktuálního plánu to bude jaro příštího roku

Mass Effect 1



Dle dostupných informací navíc nemá jít pouze o remaster prvního dílu, jak by vyplývalo z označení. Jde o všechny tituly Mass Effect až na Andromedu, a to včetně všech DLC.

Remaster obvykle nezaručuje vytvoření detailnějšího prostředí s novými modely a animacemi postav a objektů, ovšem BioWare hlasí, že přesně na tom v poslední době tvrdě pracoval. Máme tak očekávat nové textury, modely, shadery či grafické efekty. Na co se ale naopak nesáhlo, to je celkový příběh, čili o remake nejde. Zatím ale nevíme, do jaké míry bude přepracován první díl a zda se vůbec nějak výrazně upraví třetí díl, který je z hlediska grafiky mnohem dál.

Mass Effect Legendary Edition přijde ve verzích pro PC, Xbox One a PS4, přičemž později budou připraveny i mírně lepší verze pro nové konzole, ale o tom se více dozvíme až na začátku příštího roku.

A nakonec tu máme zprávu, že tým vývojářských veteránů už nyní pracuje na další hře z univerza Mass Effect, ovšem tento projekt je aktuálně ještě v plenkách.

