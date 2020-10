Chystá se také Ryzen 5 5600, kdy a za kolik?

AMD samo ohlásilo celkem čtyři modely procesorů Ryzen 5000 a i když můžeme očekávat i nástup dalších, úvodní várka chystaná na prodej od začátku listopadu bude zahrnovat nejlevnější model v podobě Ryzen 5 5600X s cenou 299 USD. Ten by tak měl dorazit s cenou kolem 8000 Kč, pokud tedy vše půjde dobře a nových CPU bude na trhu dostatek.

Společnost AMD tak pokračuje se svou dosavadní taktikou, v jejímž rámci vysílá na trh dražší modely procesorů nové generace a zároveň nepřestává nabízet ty starší, jejichž cena postupně klesá, a ty tak zaskakují za neuvedený low-end.

Ovšem i v generaci procesorů Ryzen 3000 se později objevily i levnější verze (Ryzen 3 3100 a 3300X) a AMD se ani v případě Ryzen 5000 pochopitelně nezasekne jen na čtyřech modelech. A dle dosud nezaručených zpráv by na začátku příštího roku měl dorazit potenciálně velice zajímavý model: Ryzen 5 5600.

Ryzen 5 5600X je 6jádrový (6C/12T) procesor s takty 3,7 až 4,6 GHz, který by navíc mohl zvládnout pár set megahertz navíc, ale to ještě uvidíme. Jeho herní výkon má prý překonat i Core i7-10700 s osmi jádry a vypadá to tak, na vhodný výběr pro herní sestavu s ještě rozumnou cenou. A Ryzen 5 5600 by mohl být ještě lepší, tedy s ohledem na výkon a cenu.

AMD svůj Ryzen 5 5600X srovnává se stejně drahým Core i5-10600K



Procesor Ryzen 5 5600 by měl nastoupit někdy za začátku roku 2021, a to s cenou 220 USD. Začátek roku ale může znamenat, že půjde i o samotný konec prvního kvartálu, takže uvidíme. Cena 220 USD ale vypadá příznivě. Na začátku prodeje by se tak mohl tento procesor dostat na částku kolem 6500 Kč a co se týče jeho specifikací, měl by to být v podstatě jen trošku slaběji taktovaný model Ryzen 5 5600X soudě dle toho, co nabízí CPU Ryzen 5 3600 a 3600X.

