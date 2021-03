Chystá si i AMD těžební speciály grafických karet?

NVIDIA si chystá celkem čtyři modely karet určených pro těžbu kryptoměn, a sice jednak CMP 30HX a 40HX, které mají být založeny na čipech TU116 a TU106, dále silnější 50HX se silným GPU TU102, jež ale přesto patří ještě do předchozí generace a CMP 90HX jako jediný využije Ampere, a sice GA102 z dnešních RTX 3090 či 3080.

NVIDIA přitom slíbila, že tyto karty nijak neovlivní dostupnost karet pro hráče a logicky jde především o čip GA102. To by naznačovalo, že NVIDIA může mít k dispozici zásoby čipů, které byly vyrobeny jako vadné, ovšem pouze z hlediska využití v grafických kartách. Mohou tak mít chyby třeba v rasterizačním enginu, multimediálních enginech či snad třeba v jádrech RT. Ovšem jak je tomu doopravdy, to se nikdy nedozvíme.

Pokud jde o AMD, zmíněny byly konkrétně jen dva čipy, a to Navi 10 (RX 5700 XT) a Navi 12 (Radeon Pro 5600M). Jde v podstatě o stejné čipy vzhledem k počtu Stream procesorů, TMU i ROP, ovšem Navi 12 na rozdíl od Navi 10 využívá paměti HBM2 a vytvořen byl spíše jako speciál pro počítače firmy Apple a pro profesionální model AMD Radeon Pro V520. Paměti HBM2 přitom tomuto čipu nedávají vzhledem k 2048bitovému rozhraní v podstatě žádnou výhodu oproti GDDR6 na 256bitovém rozhraní (záleží na taktování pamětí) a lze tvrdit, že těžební karty s Navi 12 tak představují oproti Navi 10 potenciálně jen zbytečně nákladnější řešení. Třeba ale AMD sedí na zásobách Navi 12, pro které nemá vhodnější využití, to jednoduše nevíme.

Víme ale, že z Navi 10 a potažmo Navi 12 lze vytřískat výkon přes 50 MH/s, což má překonat i verzi CMP 50HX s čipem NVIDIA TU102. Dle serveru Phoronix přitom Navi 10 či jiné verze mají přijít na nových kartách, které nebudou podporovat funkce jako Video Core Next (VCN) a samy budou postrádat grafické výstupy, což prostě a jednoduše dnes sedí leda na těžební karty.

Leaker Komachi také sděluje, že AMD pracuje na těžebních kartách RX 5700XTB, RX 5700B a RX 5500XTB už přinejmenším od loňského listopadu a i dle této informace by se dalo usuzovat, že nakonec se zde nevyužije Navi 12, ale spíše slabší Navi 14.

