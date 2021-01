Chystá si MSI nové karty RTX 3060 Ti speciálně pro těžaře?

Těžba na grafických kartách je opět na vzestupu a přináší očekávané problémy, a to především nedostatek karet. Sama NVIDIA zvažuje , že by opět rozjela výrobu speciálních verzí karet určených pro těžaře, které by jako grafické karty ani nešly využít a sloužily by coby akcelerátory. To nejspíše nedopadne už jen kvůli tomu, že firma dnes nedokáže ani zdaleka uspokojit nároky byť jen samotných hráčů, čili z takové akce kouká spíše jen zbytečné riziko, neboť poptávka ze strany těžařů může velice náhle opadnout, zatímco hráči budou mít oproti tomu zájem dlouhodobý a stálý.

AIB výrobci jako firma MSI ale už mohou být v tomto ohledu pružnější, protože ti se mohou věnovat už jen výrobě samotné karty, která má na trh mnohem blíže než pouhé GPU. Zatím ale máme v ruce jen záznam z oblíbeného zdroje, a sice databáze EEC . Výrobci si u této komise registrují modely nových produktů, ovšem problém je ten, že často jde o produkty, které mohou přijít na trh, ale ve skutečnosti nepřijdou a výrobci si je registrují třeba jen tak pro případ.

Takže uvidíme, zda karty MINER od firmy MSI vůbec dorazí, ovšem v případě GeForce RTX 3060 Ti by mohly mít smysl vzhledem k tomu, že karet RTX 3060 Ti je na trhu prý obecně více. Je také otázka, v čem by verze MINER měly být speciální. MSI se může rozhodnout odstranit z nich grafické konektory, aby karty byly celkově o trošku levnější, ale tím budou i méně atraktivní, neboť takových se budeme jen velice těžko zbavovat v bazaru. Další možností je nabídka BIOSu vyladěného právě pro těžbu kryptoměn tak, aby byla co nejefektivnější.

RTX 3060 Ti se svým GA104-200-A1 dokáže dle wccftech nabídnout hash rate mezi 50 až 60 MH/s, a to s omezením spotřeby na 120 W, takže může jít o vhodnou investici pro ty, kteří se zdráhají kupovat výkonnější a dražší modely (nebo je nemohou sehnat).

