Chystaný výkonný procesorový pasiv firmy Noctua je na světě

Noctua už dávno předvedla prototyp pasivního chladiče pro procesory, na němž dohromady není nic zvláštního. Jde prostě o velký chladič vyzbrojený šesti heatpipe, které protínají řídké, ale velké žebroví tvořené velice tlustými žebry.

Takový chladič tak bude mít velkou tepelnou kapacitu, v tlustých žebrech se bude teplo lépe rozvádět a skrz široké mezery také bude moci volněji proudit vzduch. Noctua už dříve uvedla, že tento chladič bude moci fungovat zcela pasivně, ale vřele bude doporučeno jej mít umístěn ve skříni s alespoň mírným nuceným průtokem vzduchu. To znamená, že ta by měla využít alespoň jeden ventilátor, který ji bude odvětrávat, a tím se rozpohybuje i vzduch mezi žebry. Případně by šlo u některých modelů skříní využít komínového efektu, ale to je třeba mít opravdu dobře vymyšleno a ještě lépe realizováno, aby byl tento efekt účinný. Jde především o to, aby vzduch měl při svém stoupání "komínem" v cestě co nejméně překážek a proudil pokud možno přímo.

My se bohužel nemůžeme podívat na snímek celého nového pasivního chladiče firmy Noctua. K dispozici je zatím jen výřez, který ukazuje, že základní prvky zůstaly stejné, ale změnilo se zpracování. Stále tu máme tlustá žebra s velkými rozestupy, ale vypadá to, že žebra budou trošku tenčí a rozestupy menší.

Stejně tak vyražené obdélníkové otvory, které nám připomenou sérii HighRiser od firmy ThermalRight, jsou mnohem menší, než v prototypu. Ale také je jich mnohem více. Tyto otvory poslouží k tomu, aby mohl vzduch proudit nejen mezi žebry, ale také skrz ně.

Prototyp odhalený na Computexu 2019 vážil 1,5 kg a v mírně větrané skříni dokázal dle výrobce uchladit i 180W procesor a v praxi stačil i na Core i9-9900K. Výsledný produkt stále nebyl pojmenován, respektive jeho název ještě neznáme, ale Noctua by jej mohla představit už velice brzy, a to možná na virtuálním CES 2021.





