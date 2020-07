Čína má pětiletý plán pro navýšení kapacity výroby čipů o 40 procent

Jde konkrétně o období, které se týká let 2021 až 2025, čili další a již čtrnáctá čínská pětiletka, v jejímž rámci opět půjde především o technologie. V případě výroby počítačových čipů pak Čína bude požadovat jednak zvýšení výrobních kapacit a vedle toho také urychlený vývoj nových procesů, i když je zřejmé, že s tím, aby čínské firmy dohnaly světové špičky v oboru, zatím nelze počítat.

Do konce roku se čínské firmy jako SMIC také chtějí posunout od 14nm technologií k už běžné produkci pomocí 12nm procesu, nicméně to bude stále jen optimalizovaná 14nm technologie a jako další generace se dá považovat až 7nm proces.

Během příštích pěti let tak chce Čína navýšit celkovou kapacitu svého průmyslu pro výrobu počítačových čipů o 40 procent, což ale dle Digitimes Research stále nemůže stačit k tomu, aby tamní ekonomika mohla být z tohoto hlediska soběstačná a kvůli zaostávání ve vyspělosti výrobních procesů bude mít zase problém v konkurenceschopnosti na světových trzích.

A právě proto by mohla čínská vláda své snahy o soběstačnost ve výrobě čipů ještě vystupňovat a v krátkodobém horizontu se snažit především o co nejrychlejší zavedení výroby 7nm procesem, který je nezbytný pro 5G technologie. K tomu by mohlo posloužit více financí v National IC Industry Investment Fund. Zatím ostatně nejsou žádné známky toho, že by TSMC mohla pro Huawei opět vyrábět a aktuálně se očekává, že z tchaj-wanu už do poloviny září přestanou proudit nové dodávky