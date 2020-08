Čína nalákala do svých továren už přes 100 veteránů z TSMC

Jde tak především o manažery a zkušené inženýry, kteří dosud pracovali na Tchaj-wanu v zařízeních firmy TSMC, světově největšího zakázkového výrobce počítačových čipů. Jako takového samozřejmě neohrožuje odliv jen cca stovky zaměstnanců, však jde o firmu, která zaměstnává celkem na 50 tisíc lidí a z toho kolem 17,5 tisíc na technických pozicích.

Lidé z TSMC mají končit především ve firmách QXIC (Quanxin Integrated Circuit Manufacturing) a Wuhan Hongxin Semiconductor Manufacturing Co. (HSMC). A právě v nich krom inženýrů z TSMC pracují také vysoce postavení manažeři, kteří přišli ze stejné firmy. Jde pak konkrétně o dva projekty na vývoj 14nm a 12nm procesů, které pochopitelně z celosvětového hlediska nepředstavují ani zdaleka to nejlepší, ale pro výrobní kapacity pevninské Číny jde v této době o nejpokročilejší technologie.

Je také třeba si uvědomit, že společnosti QXIC a HSMC byly založeny teprve v letech 2017 a 2019. Nepředstavují ani toho nejpodstatnějšího výrobce čipů v Číně, jímž je státem podporovaná společnost SMIC (Semiconductor Manufacturing International Co.), která získává na svůj rozvoj a navýšení kapitálu od vlády miliardy dolarů. To QXIC a HSMC jsou podporovány spíše lokálními zastupitelstvími a snaží se jít právě cestou lákání talentů z jiných firem, přičemž TSMC je jako tchaj-wanská společnost logický cíl. Nyní si prý navíc čínské firmy dle nejmenovaného headhuntera pečlivě vybírají, koho přetáhnou, zatímco dříve vítali v podstatě "kohokoliv".

Zdroj uvádí, že například HSMC je připravena nabídnout vybraným zaměstnancům z TSMC až 2,5násobný plat nepočítaje bonusy. A firma TSMC z toho pochopitelně není nadšena, i když ji to v krátkodobém měřítku neohrožuje. Přesto ale nastává odliv talentovaných lidí a především jde o to, že ti jsou dobře seznámeni s technologiemi TSMC, takže hrozí vyzrazení jejího know-how.

Firma TSMC tak měla dokonce požádat firmy tvořící výrobní zařízení optimalizovaná pro její linky, aby podpisem stvrdili, že tato zařízení nebudou prodávat čínským společnostem. V mnohých případech jde přitom o americké společnosti, takže i z toho je patrné, proč se TSMC moc nebránilo embargu Američanů na výrobu čipů pro Huawei. Obě strany mají evidentně s ohledem na čínské firmy stejný zájem.

Nyní ale musí TSMC a tchaj-wanská vláda přemýšlet nad tím, jak zabránit dalšímu odlivu zaměstnanců lákaných na lepší platy a jiné výhody. Čína se ale stále potýká se zoufalým nedostatkem zkušených pracovníků, a to zvláště kvůli náhlé snaze o překotný vývoj a výstavbu nových továren, jak uvádí analytik Roger Sheng z Gartneru. Ve výsledku tak čínské firmy soupeří i mezi sebou a přetahují si lidi a růžové to není ani s přísunem financí, jak poznala firma HSMC, kterou podporují různí investoři vedle místní správy. Peněz nechodí tolik, kolik by bylo třeba, přičemž nejde o drobné. Firma má v záměru postavit továrnu pro 14nm čipy za 18,4 miliard dolarů a dále plánuje i výstavu továren pro 7nm čipy.



