Čína se brání: ban na Tesly ve vojenských areálech kvůli obavám z bezpečnosti

Mnohé mocnosti si nemohou přijít na jméno a poslední dobou je to především USA a Čína. USA uvalila hned několik banů na čínské firmy, což znamená např. to, že se v USA nesmí prodávat, nicméně mnohdy také to, že těmto čínským firmám ani nelze dodávat americké technologie. Za vše mohou nařčení z toho, že čínské výrobky mají sledovat americké uživatele a posílat důležitá soukromá data zpět čínské vládě. Karta se nyní obrací a i Čína z podobného důvodu přichází s banem na americké výrobky. Konkrétně jde na elektromobily Tesla ve vojenských komplexech.



Je známo, že vozy Tesla jsou kvůli jízdní asistentům a autopilotovi prošpikovány kamerami a dalšími senzory, což čínská armáda vidí jako bezpečnostní riziko. Čína se obává, že vozy Tesla posílají do USA data o vojenských základnách a jiných komplexech (jde např. o kasárny), takže svým vojákům s těmito vozy dala zákaz vjíždět do vojenských areálů. Mají-li Teslu, musí ji odstavit před areálem. Kamery a ultrazvukové senzory by totiž mohly vytvářet mapy takových objektů.

